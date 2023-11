Der österreichische Bundesligist Linzer ASK könnte auch in der neuen Saison wieder europäisch spielen. Kapitän Robert Zulj ist in einer absoluten Top-Form.

Der Linzer ASK ist in der österreichischen Bundesliga auf Kurs internationales Geschäft. Mit 25 Punkten aus 13 Partien rangiert der LASK auf dem dritten Tabellenplatz und hat nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Salzburg. Das direkte Duell in Salzburg konnte der Europa League-Teilnehmer Ende Oktober mit 1:0 für sich entscheiden.

Damaliger Siegtorschütze: Robert Zulj. Der frühere Bochumer avancierte auch am vergangenen Sonntag zum Matchwinner. Vor 15.900 Fans in der Raiffeisen Arena setzte sich der LASK mit 3:1 im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz durch und festigte Rang drei.

Bei dieser Partie war Zulj erneut der "Man of the Match". Er legte das 1:0 und 2:0 vor und erzielte dann in der 91. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:1-Endstand. Mit drei Torbeteiligungen erwischte der 31-Jährige einen wahren Sahnetag.

Der einzige Wermutstropfen aus Sicht des Kapitäns war der verschossene Elfmeter in der 45. Minute. Beeindruckt zeigte sich der offensive Mittelfeldspieler davon aber nicht und bereitete nur eine Zeigerumdrehung später das 2:0 durch Filip Stojkovic vor.

Insgesamt ist Zulj in der Liga mit sechs Toren und sechs Vorlagen aus 13 Partien der zweitbeste Scorer – hinter dem ehemaligen Duisburger Sinan Karweina (14 Scorerpunkte). Im internen Ranking des LASK steht Zulj auf Rang eins. Entsprechend glücklich zeigte sich der technisch starke Zehner nach dem Graz-Spiel.

Ich weiß, dass ich ohne meine Mannschaft kein Tor schieße oder die zwei Tore vorlege. Deswegen bin ich nur ein kleines Stück der Mannschaft. Robert Zulj.

"Über weite Strecken des Spiels waren wir sehr dominant und haben uns viele Chancen rausgespielt. Man sieht, dass wir gegen die Top-Mannschaften gut performen. Zum Liga-Alltag gehören aber auch die vermeintlich kleineren Vereine. Da müssen wir schauen, dass wir konstant sind", betonte der Routinier im Sky-Interview. Seine eigene Leistung wollte Zulj dagegen nicht zu hochhängen: "Ich weiß, dass ich ohne meine Mannschaft kein Tor schieße oder die zwei Tore vorlege. Deswegen bin ich nur ein kleines Stück der Mannschaft."

Robert Zulj wurde 2021 mit dem VfL Bochum Zweitliga-Meister. Der offensive Mittelfeldspieler war in der Meistersaison in 31 Partien an 29 Treffern direkt beteiligt und damit der überragende Akteur beim VfL. Insgesamt lief der Aufstiegsheld 45-mal für Bochum auf, erzielte 17 Tore und bereitete 20 Treffer vor.

Diese Qualität zeigt er nun auch beim Linzer ASK. In der kommenden Woche (12. November) muss der 31-Jährige allerdings bei BW Linz aufgrund einer Gelbsperre pausieren.