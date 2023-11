International: Messi gewinnt Ballon d'Or - auch zwei Ex-Dortmunder gekrönt

Bereits zum achten Mal in seiner Karriere hat Lionel Messi den Ballon d'Or erhalten. Doch auch Jude Bellingham und Erling Haaland gingen mit Auszeichnungen nach Hause.

Am Montagabend wurde zum 67. Mal der Ballon d'Or der französischen Fußball-Zeitschrift "France Football" vergeben. Weltmeister Lionel Messi sicherte sich den Titel bereits zum achten Mal in seiner Karriere. Der Argentinier widmete die Auszeichnung unter anderem seinem verstorbenen Landsmann Diego Maradona, der an diesem Tag 63 Jahre alt geworden wäre.

Im Rennen um die ganz große Auszeichnung musste sich Erling Haaland nur knapp hinter Messi mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Die besten Deutschen in dem Ranking waren Jamal Musiala (26.) und Ilkay Gündogan (14.).

Gerd-Müller-Trophy für Haaland

Doch Haaland durfte sich ebenfalls seinen Preis abholen. Der Stürmer wurde für seine 56 Treffer für Manchester City - die Mannschaft der Saison - und die Nationalmannschaft Norwegens als bester Torschütze mit der Gerd-Müller-Trophy ausgezeichnet.

Auch ein weiterer ehemaliger Dortmunder erhielt eine persönliche Auszeichnung. Jude Bellingham gewann die Trohpheé Kopa, den Preis für den besten U21-Spieler. Dabei verwies der Real-Profi seinen früheren U-Nationalmannschaftskollegen und Bayernspieler Jamal Musiala auf den zweiten Rang.

Wir beide können uns noch erinnern, es ist nicht lange her, dass wir Zimmergenossen in England waren. Jetzt spielst du bei Real Madrid und ich bei Bayern. Es ist verrückt, wenn du drüber nachdenkst. Jamal Musiala

Der unterlegene Musiala überraschte Bellingham mit einer Videobotschaft in der er sagte: "Ich will dir gratulieren, du hast es verdient. Wir beide können uns noch erinnern, es ist nicht lange her, dass wir Zimmergenossen in England waren. Jetzt spielst du bei Real Madrid und ich bei Bayern. Es ist verrückt, wenn du drüber nachdenkst."

Bellingham, der Musiala als einen seiner "besten Freunde im Fußball" bezeichnete, bedankte sich neben der Nationalmannschaft und Real Madrid auch beim BVB, für die Unterstützung auf dem bisherigen Weg.

Pfiffe bei Martinez-Ehrung

Für Aufregung sorgte die Ernennung von Emiliano Martinez (Aston Villa) zum Torhüter des Jahres. Der Argentinier, der im WM-Finale gegen Frankreich, dem Ausrichter der Veranstaltung, glänzte und anschließend mit einer obszönen Geste auffiel, erntete Pfiffe im Saal in Paris.

Des Weiteren erhielt Real Madrids Vinicius Jr. den Socrates-Preis als Persönlichkeit des Jahres. Der Brasilianer wurde damit für sein soziales Engagement und den Kampf gegen Rassismus geehrt.