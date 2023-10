Neuer Job für Ex-DFB-Direktor Oliver Bierhoff - nicht im Fußball

Oliver Bierhoff engagiert sich künftig in der NFL. Schon bald kann er sein neues Team in einem ihm bestens bekannten Stadion live sehen.

Der frühere Fußballprofi Oliver Bierhoff übernimmt rund zehn Monate nach seinem Aus beim DFB wieder eine Position und wechselt dafür die Sportart. Bierhoff wird Berater beim amerikanischen Football-Team New England Patriots. Dies teilte der NFL-Klub am Donnerstag mit.

„American Football ist ein großartiger Sport und allerbeste Unterhaltung. Ich bin schon seit Jahren ein riesiger Football-Fan, liebe die Leidenschaft, die Athletik und die Spannung dieses Spiels“, sagte Bierhoff. Er sei „stolz, künftig Teil der Patriots-Familie zu sein“. Seine offizielle Bezeichnung bei dem Club lautet „Business Advisor“.

Der 55-Jährige soll den Patriots vor allem bei den Expansionsplänen im deutschsprachigen Raum helfen. Bierhoff war jüngst auch dabei, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der noch von ihm geplanten USA-Reise auf dem Patriots-Gelände in Foxborough eine Trainingseinheit abhielt.

Bierhoff war jahrelang Direktor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und verantwortete die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie. Die Zusammenarbeit endete nach der Fußball-WM in Katar, die für das deutsche Team mit dem Aus in der Vorrunde misslang. Der Höhepunkt seiner Zeit als DFB-Verantwortlicher war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Zu aktiven Zeiten hatte Bierhoff 70 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten.

Jen Farron, Chief Marketing Officer bei Kraft Sports and Entertainment, sagte: „Obwohl sich die New England Patriots bereits seit 2017 in Deutschland und anderen europäischen Ländern engagieren, ist das oftmals immer noch Neuland für uns. Mit Oliver haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, der uns im Rahmen unserer Wachstumsstrategie in deutschsprachigen Ländern unterstützt.“

Die Patriots spielen am 12. November (15.30 Uhr) in Frankfurt ein Saisonspiel gegen die Indianapolis Colts.