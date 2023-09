England: Ex-Dortmunder schießt Manchester City aus dem Pokal

In der dritten Runde des League Cups musste sich Manchester City mit 0:1 bei Newcastle United geschlagen geben. Matchwinner war ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund.

Nach einem holprigen Saisonauftakt mit drei Niederlagen aus vier Spielen kommt Newcastle United in England zurzeit mächtig in Schwung. Ein vermeintlich Leidtragender der Situation war Alexander Isak, der ehemalige Dortmunder wurde nach drei Niederlagen in Serie zunächst auf die Bank gesetzt.

Doch schon am Wochenende war der Schwede beim historischen 8:0-Auswärtssieg über Sheffield United als Joker wieder zur Stelle und markierte den Endstand. Nie gewannen die Magpies in der Fremde höher – in der Geschichte der Premier League gelang dies lediglich Leicester City, die den FC Southampton 2019 auswärts mit 9:0 schlagen konnten. Ein weiteres kurioses Novum: Nie zuvor gelang es einer Mannschaft, in einem Premier-League-Spiel acht verschiedene Torschützen zu stellen.

Mit dem Kantersieg im Rücken stand am Mittwochabend die dritte Runde im League Cup an. Zu Gast war der amtierende Triple-Gewinner Manchester City. Pep Guardiola bot im St. James's Park unter anderem den deutschen Stefan Ortega Moreno im Tor auf. Superstars wie Erling Haaland und Ruben Dias erhielten eine Pause.

Isak trifft und muss angeschlagen raus

Auch Newcastles Eddie Howe rotierte im Vergleich zum Wochenende und stellte unter anderem Isak von Beginn an auf. Früh in der zweiten Hälfte zahlte der Mittelstürmer das Vertrauen zurück und drückte eine Hereingabe des ehemaligen Hoffenheimers Joelinton zum 1:0 über die Linie. Sein wettbewerbsübergreifend viertes Saisontor im siebten Spiel sollte der einzige Treffer der Partie bleiben und das aus der Cityzens besiegeln.

Bitter für Isak: Nur kurze Zeit später musste der 24-Jährige mit Oberschenkelproblemen vom Platz. „Hoffentlich ist er in Ordnung“, betonte Howe im Anschluss an das Spiel. Klar, auf den Schweden in guter Verfassung möchte der Coach nicht verzichten. Viel Zeit zum Auskurieren bleibt jedoch nicht. Schon am Samstag (16 Uhr) empfängt Newcastle Aufsteiger FC Burnley um Trainer Vincent Kompany.