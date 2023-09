Offiziell: Vertrag bis 2024 - Nagelsmann neuer Bundestrainer

Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM zu alter Stärke führen.

Der frühere Coach von Bayern München unterschrieb am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024. Der 36-Jährige folgt als jüngster Bundestrainer der Nachkriegsgeschichte dem am 10. September freigestellten Hansi Flick.

Nagelsmann wurde vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH einstimmig bestätigt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler hatten ihn als neuen Mann vorgeschlagen.

Zuvor war der noch bis 2026 laufende Vertrag von Nagelsmann beim FC Bayern, wo er im März freigestellt worden war, aufgelöst worden. Als Co-Trainer stehen Nagelsmann der frühere Nationalspieler Sandro Wagner (35) und sein langjähriger Vertrauter Benjamin Glück (37) zur Seite.

Sein Debüt wird Nagelsmann auf der US-Tour (ab 9. Oktober) geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford auf die USA und am 18. Oktober (2.00 Uhr MEZ) in Philadelphia auf Mexiko.

Julian Nagelsmann ist der zwölfte Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft. Der 36-Jährige tritt als Bundestrainer die Nachfolge von Hansi Flick an und soll die DFB-Auswahl im nächsten Jahr zu einer erfolgreichen Heim-EM führen.

Trainer Zeit Größte Erfolge

Otto Nerz* 1926-1936 WM-Dritter 1934

Sepp Herberger** 1936-1964 Weltmeister 1954

Helmut Schön 1964-1978 Europameister 1972, Weltmeister 1974

Jupp Derwall 1978-1984 Europameister 1980

Franz Beckenbauer*** 1984-1990 Weltmeister 1990

Berti Vogts 1990-1998 Europameister 1996

Erich Ribbeck 1998-2000 -

Rudi Völler*** 2000-2004 Vize-Weltmeister 2002

Jürgen Klinsmann 2004-2006 WM-Dritter 2006

Joachim Löw 2006-2021 Weltmeister 2014

Hansi Flick 2021-2023 -

Julian Nagelsmann seit 2023