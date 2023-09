Die Europa League-Gruppenphase beginnt an diesem Donnerstagabend. Mittendrin: Der Ex-Bochum-Spieler Robert Zulj.

Anfang August berichtete RevierSport, dass Robert Zulj beim österreichischen Bundesligisten Linzer ASK zum Mannschaftskapitän ernannt wurde. Der frühere Bochumer Aufstiegsheld trat damit die Nachfolge von Torhüter Alexander Schlager an, der zum Serienmeister RB Salzburg wechselte.

Auch wenn Zulj bereits seit seinem Wechsel in die Heimat im Juli 2022 mit guten Leistungen überzeugen konnte, scheint ihn dieses Amt nochmal zusätzlich beflügelt zu haben. Denn die Statistiken in der noch jungen Saison sprechen für sich: zehn Pflichtspiele, fünf Tore, vier Vorlagen.

Der 31-jährige Zehner befindet sich in einer tollen Verfassung und hatte bislang einen maßgeblichen Anteil daran, dass der LASK in der Liga auf dem dritten Tabellenplatz steht, sich im österreichischen Pokal für die nächste Runde qualifizierte und das Ticket für die Europa League-Gruppenphase löste.

Stichwort Europa League: In diesem Wettbewerb wartet am Donnerstagabend (21. September, 18.45 Uhr) das Highlight-Spiel gegen den FC Liverpool auf den LASK. Es wird einmal mehr auf die Qualitäten von Zulj und eine gute Mannschaftsleistung ankommen.

Vom 4-2-3-1-System ist Trainer Thomas Sageder mittlerweile abgerückt, das 3-4-3 mit dem Ex-Bochumer als zentralem Ideengeber im Angriff wirkt immer gefestigter. Ob der Coach auch gegen Liverpool und Trainer-Ikone Jürgen Klopp so spielen lässt, ist noch offen.

Es ist das Spiel des Jahres für jeden Spieler, jeden Mitarbeiter des Vereins und jeden Fan. Wir wollen natürlich alles geben und schauen, was dann rauskommt. Liverpool kennt jeder, jeder weiß, das ist eine Top-Mannschaft. Aber wir haben keine Angst Robert Zulj.

Klar ist: Der LASK will sich bestmöglich verkaufen und für eine Überraschung sorgen. Kapitän Zulj sagte vor der Partie: "Es ist das Spiel des Jahres für jeden Spieler, jeden Mitarbeiter des Vereins und jeden Fan. Wir wollen natürlich alles geben und schauen, was dann rauskommt. Liverpool kennt jeder, jeder weiß, das ist eine Top-Mannschaft. Aber wir haben keine Angst. Wir werden alles versuchen, dass wir sie bei uns richtig fordern."

Von Januar 2020 bis Juni 2021 lief der 31-Jährige an der Castroper Straße auf und war eine der zentralen Figuren der Aufstiegsmannschaft des VfL Bochum in der Saison 2020/2021. Mit 29 Torbeteiligungen in 31 Spielen glänzte Zulj bei der Bochumer Zweitligameisterschaft