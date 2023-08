Newcastle United startete hervorragend in die neue Premier League-Saison. Gegen Aston Villa siegten die Engländer mit 5:1 – auch dank Alexander Isak.

Was für ein Start für Newcastle United! Der englische Traditionsklub feierte am ersten Spieltag einen 5:1-Kantersieg über Aston Villa und setzte sich direkt an die Tabellenspitze der Premier League. Überragender Mann auf dem Platz war der frühere Dortmunder Alexander Isak, der vor 52.207 Fans im St James' Park einen Doppelpack schnürte.

In der 16. Minute brachte der Schwede seine Mannschaft aus kurzer Distanz mit 2:1 in Führung und im zweiten Durchgang (58.) legte er mit einem sehenswerten Lupfer das 3:1 nach.

"Wir wollten einen guten Eindruck hinterlassen beim ersten Saisonspiel und die Partie gewinnen. Das ist uns gut gelungen. Wir wissen alle, was wir für Qualitäten in unserer Mannschaft haben. Ich bin einfach glücklich über diesen Auftakt – für das gesamte Team und speziell die Neuzugänge. Die neuen Spieler passen sehr gut in unsere Mannschaft. Man sieht, wie schnell wir bei Konterangriffen sind und was wir für eine Gefahr ausstrahlen können", betonte Isak nach der Partie im Interview mit "Sky Sports".

Seit 2022 steht der 23-Jährige bei Newcastle United unter Vertrag. In seiner ersten Premier League-Saison war er vom Verletzungspech geplagt und musste mehrere Monate mit einer Oberschenkelverletzung passen, erzielte aber trotzdem zehn Treffer. Nun folgte der Doppelpack zum Liga-Auftakt 2023/24. Auf die Frage, ob er sich jetzt fitter fühlen würde, antwortete der 1,92-Meter-Mann: "Mit Sicherheit. Ich hatte in der letzten Saison ein paar Probleme. Jetzt fühle ich mich gut, der Start war gut und ich hoffe einfach, dass ich fitbleiben kann."

Isak ist so ein fantastischer Spieler und ein Weltstar. Er kann Tore schießen, er ist großartig am Ball. Dieser Typ kann alles. Er ist ein sensationeller Spieler Jamie Redknapp über Isak.

Großes Lob erhielt Isak, der zum Man of the Match gekürt wurde, anschließend vom ehemaligen englischen Nationalspieler Jamie Redknapp. Der Sky Sports-Experte sagte: "Isak ist so ein fantastischer Spieler und ein Weltstar. Er kann Tore schießen, er ist großartig am Ball. Dieser Typ kann alles. Er ist ein sensationeller Spieler. Man kann seinem Interview entnehmen, dass er so bescheiden ist. Ich glaube nicht, dass ihm bewusst ist, was für ein fantastischer Fußballer er ist."

Alexander Isak wechselte 2017 als 17-jähriges Top-Talent von seinem Jugendverein AIK Solna zum BVB. Bei der Borussia blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt. Er absolvierte nur 13 Pflichtspiele für die Profis, wurde kaum berücksichtigt und schließlich als Fehleinkauf abgestempelt. Mittlerweile ist Isak 70 Millionen Euro wert (transfermarkt.de) und einer der begehrtesten Stürmer der Premier League.