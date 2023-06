Schalke: Ex-Königsblauer Max Meyer verdoppelt seinen Marktwert

Schalke RevierSport-Liveticker - Jahreshauptversammlung - Beginn verschoben!

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 lädt an diesem Samstag, 17. Juni 2023, seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Veltins-Arena ein. RevierSport ist per Liveticker für Euch vor Ort.