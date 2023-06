Der frühere Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt hat eine neue Herausforderung gefunden.

Bereits in den letzten Tagen wurde über die Zukunft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Florian Kohfeldt spekuliert, nun ist sie endgültig gewiss.

Der 40-Jährige wird neuer Trainer des belgischen Fußball-Erstligisten KAS Eupen. Das teilte der Verein in der Nähe Aachens am Donnerstag mit. "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Mit der KAS Eupen werde ich erstmals eine ausländische Liga kennenlernen", wurde Kohfeldt in der Mitteilung zitiert. Zur Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht. Das erste offizielle Training unter Kohfeldt soll in der kommenden Woche stattfinden.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind davon überzeugt, dass Florian Kohfeldt uns helfen wird, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen", sagte Andreas Bleicher, Vorstand der KAS Eupen. "Mit ihm als Chefcoach möchten wir die Qualität auf dem Platz verbessern und die Play-off 2 erreichen."

Eupen hatte in der abgelaufenen Spielzeit mit dem 15. Tabellenplatz nur ganz knapp die Klasse in der Jupiler Pro League gehalten. Der auslaufende Vertrag mit Trainer Edward Still wurde nicht verlängert. Nach Bernd Storck (2022), Stefan Krämer (2021-22) und Wolfgang Frank (2011-12) ist Kohfeldt der vierte deutsche Trainer bei der KAS.

Unter Ex-Coach Storck absolvierte Eupen im Oktober 2022 noch ein geheimes Testspiel an der Hafenstraße gegen Rot-Weiss Essen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trennten sich beide Mannschaften 2:2-Remis.

Florian Kohfeldt trainierte in der Bundesliga bislang zwei Vereine: Werder Bremen und den VfL Wolfsburg. Er stand in insgesamt 170 Partien in der obersten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie. Kohfeldt hatte zuletzt in der Spielzeit 2021/22 Wolfsburg nach einem schwachen Saisonstart übernommen.

Nach 34 Spieltagen und einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz war für ihn im Mai 2022 beim VfL Schluss. Sein Nachfolger wurde Niko Kovac. Nun bekommt der 40-jährige Kohfeldt in Belgien die Chance, seiner Karriere wieder neuen Schwung zu verleihen.