Schlag ins Gesicht: Fan-Attacke auf Sevilla-Torwart sorgt für Entsetzen

Marko Dmitrovic, Torhüter des FC Sevilla, wurde während des Europa-League-Spiels beim PSV Eindhoven von einem Fan attackiert - und wusste sich zu wehren. Der Fall wird Konsequenzen haben.

Es waren verstörende Szenen, die sich am Donnerstagabend in Eindhoven abspielten. Es läuft die Nachspielzeit des Europa-League-Spiels zwischen PSV Eindhoven und dem FC Sevilla, als ein mutmaßlicher Hooligan quer über das Spielfeld rennt, sich vor Marko Dmitrovic aufbaut - und dem serbischen Torhüter von Sevilla nach kurzem Wortgefecht mit der linken Faust ins Gesicht schlägt.

Dmitrovic behält die Nerven und überwältigt den Angreifer, ehe der vom Sicherheitspersonal abgeführt werden kann. „Er war wahrscheinlich wütend über das Ergebnis und hat versucht, mich zu schlagen, aber ich konnte ihn festhalten und auf die Ankunft des Sicherheitsdienstes warten“, sagte der 31-Jährige, nachdem er mit seiner besonnenen Reaktion Schlimmeres verhindert hatte: „Es ist nie schön, so etwas im Fußball zu sehen. Es sollte nicht passieren, und ich hoffe, dass so etwas von nun an bestraft wird.“

Dmitrovic blieb glücklicherweise unverletzt, doch für den Angreifer und auch den Klub dürften die schlimmen Szenen aus dem Philips-Stadion Konsequenzen nach sich ziehen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird nach SID-Informationen Ermittlungen einleiten, nachdem der Verband den Bericht der Offiziellen erhalten hat. Dem „Fan“ droht ein lebenslanges Stadionverbot, aber auch die gastgebende PSV muss erhebliche Sanktionen fürchten.

Über das Weiterkommen Sevillas, das nach dem 3:0-Hinspielerfolg auch das 0:2 verkraften konnte, sprach nach dem Eklat kaum einer mehr. „Es ist unvorstellbar, dass du als Fan einen Spieler attackierst“, sagte etwa PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy. Der frühere Weltklasse-Stürmer konnte das Erlebte kaum fassen. Es sei „traurig“, über so etwas sprechen zu müssen. „Wir lehnen das alle ab.“

Für Eindhovens Geschäftsführer Marcel Brands war es schlicht „das Schlimmste, was dir passieren kann“. Das Werfen von Feuerwerkskörpern und anderen Dingen auf das Spielfeld sei „natürlich nicht gut, aber das geht viel weiter. Ich schäme mich zutiefst dafür“.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits im Januar in der Premier League gegeben. Aaron Ramsdale, Torhüter des FC Arsenal, war beim Spiel gegen Tottenham von einem Zuschauer in den Rücken getreten worden.