Ex-Schalker Matthew Hoppe: Er wechselt schon wieder den Klub

Seit seinem kometenhaften Aufstieg auf Schalke geht es für Matthew Hoppe weiter bergab. Nun spielt er bereits für den dritten Klub nach S04.

Es ist gerade einmal knapp zwei Jahre her, da feierten die Fans des FC Schalke 04 einen jungen Spieler aus der U23-Reservemannschaft, der wie aus dem Nichts auf der Bundesliga-Bühne erschien und gleich drei Tore gegen die TSG Hoffenheim schoss. Schalke stieg in jener Spielzeit ab, Matthew Hoppe gelang trotzdem ein gigantischer Aufstieg – und seitdem geht es Stück für Stück abwärts.

Der 21-Jährige unternimmt nun einen neuen Versuch, wieder zurück zu alter Form zu finden. Vor einigen Tagen ließ er sich zu Hibernian FC aus Edinburgh in die schottische Premiership ausleihen. Nach dem Schalke-Abstieg wechselte Hoppe nach Spanien, Aufsteiger RCD Mallorca verpflichtete den US-amerikanischen Nationalspieler für 3,5 Millionen Euro. Durchsetzen konnte er sich nie, er wechselte schließlich nach England in die zweite Liga, doch auch beim FC Middlesbrough kam er nur zu sechs (Kurz-) Einätzen, er saß meist auf Bank und Tribüne, Einsätze gab es meist in der Reservemannschaft.

Die WM in Katar verpasst er. Für Hoppe brach eine Welt zusammen. Noch gute Erinnerungen an Schalke-Zeit Und nun? “Für mich als jungen Spieler ist es einfach wichtig, Spielminuten zu bekommen“, sagte Hoppe in einem Interview auf der Klubseite. „Ich hoffe, diese Chance werde ich hier erhalten, den ich kann liefern.“ Er habe noch gute Erinnerungen an die Bundesliga und Schalke. “Es war eine sehr spezielle Zeit in meinem Leben. Ich habe gezeigt, was ich kann, wenn ich die Chance erhalte. Ich muss also weiter hart arbeiten, konstant bleiben und dann kommen die guten Dinge.“

Die da lauten: „Erfolgreich sein und viele Tore schießen“, sagt Hoppe mit einem verschmitzten Lächeln. Im Januar wurde er gar wieder zum US-Nationalteam eingeladen und spielte in den Testspielen beim 1:2 gegen Serbien und 0:0 gegen Kolumbien. Hoppe war einer der wenigen Lichtblicke in der Abstiegssaison der Schalker. Mit sechs Treffern war er Schalkes bester Torschütze.