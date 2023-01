Türkei: Zehn Millionen Euro Ablöse? Tauziehen um Ex-Schalke-Stürmer

Als 18-Jähriger kam Haji Wright aus den USA in die Schalker Knappenschmiede. Dort konnte er sich nicht durchsetzen. Nun könnte er zehn Millionen Euro wert sein.

Der Kampf um Haji Wright wird immer verrückter. Der ehemalige Spieler der Knappenschmiede des FC Schalke 04 rückt immer mehr ins Interesse von europäischen Spitzenklubs. Seinem aktuellen Verein Antalyaspor könnte er eine Einnahme von zehn Millionen Euro bringen.

Denn in der Türkei ist ein regelrechter Wettkampf um die Dienste des 24-Jährigen entbrannt. Denn sowohl Tabellenführer Galatasaray, als auch Verfolger Fenerbahce Istanbul wollen den Nationalspieler der USA unbedingt kurzfristig verpflichten und überbieten sich derzeit gegenseitig.

Nach türkischen Medienberichten hat Fenerbahce sein Angebot für den WM-Teilnehmer, der in dieser Saison in 17 Spielen in der Süperlig elfmal getroffen hat, erhöht und bietet jetzt 7,5 Millionen Euro. Dazu soll es noch einen Spieler von Fenerbahce obendrauf für Antalyaspor geben.

Aber auch das könnte am Ende nicht reichen, um den ehemaligen Norbert-Elgert-Schüler zu bekommen. Denn Antalyaspor, das Wright vor der Saison vom dänischen Verein SönderiyskE nach einer Ausleihe verpflichtete und mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausstattete, hat die besseren Karten. "Nicht nur Fenerbahce oder Galatasaray, sondern auch viele Teams aus Europa, Arabien und China interessieren sich für Wright. Wir werden entscheiden, was für uns am besten ist. Die von uns festgelegte Ablösesumme beträgt 10 Millionen Euro", erklärte Vereinspräsident Aziz Cetin gegenüber türkischen Medien, wie die "Habertürk" berichtet.

Haji Wright in Zahlen: Antalyaspor: 52 Spiele, 26 Tore SönderjyskE: 37 Spiele, 13 Tore FC Schalke 04 U19: 30 Spiele, 15 Tore VVV Venlo: 23 Spiele, 1 Tor FC Schalke 04 II: 22 Spiele, 14 Tore SV Sandhausen: 15 Spiele, 1 Tor FC Schalke 04: 7 Spiele, 1 Tor VVV Venlo U21: 6 Spiele, 5 Tore New York Cosmos: 4 Spiele, kein Tor

So sollen auch Crystal Palace und Burnley aus der Premier League interessiert sein. Es wäre der nächste Karriereschritt für Wright, der 2016 als 18-Jähriger zusammen mit Weston McKennie nach Gelsenkirchen kam und sogar als das größere Talent von beiden galt.

Während McKennie leistungsmäßig explodierte, konnte sich Wright beim S04 nicht nachhaltig durchsetzen. Er kam nach der U19 überwiegend in der U23 des Teams zum Einsatz. Die schoss er zwar 2018/19 mit 14 Toren in die Regionalliga, aber er hatte als US-Jugendnationalspieler andere Ambitionen. Nach einer Leihe zum SV Sandhausen wechselte er in die Niederlande zu VVV Venlo und von dort zu SönderjyskE nach Dänemark. Und bald womöglich in die Premier League. Dabei sucht Schalke aktuell genau so einen Stürmertypen wie es Haji Wright ist...