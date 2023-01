Frankreich: Entlassung! Ex-BVB-Trainer muss gehen

Das war's! Ein ehemaliger Trainer aus der Fußball-Bundesliga hat in der zweiten Januar-Woche des neuen Jahres 2023 seinen Job verloren.

Der französische Erstligist OGC Nizza hat sich einem Medienbericht zufolge vom langjährigen Bundesliga-Trainer Lucien Favre getrennt.

Das berichtete die Sporttageszeitung „L'Equipe“ am Montag, eine offizielle Bestätigung des Klubs gab es bisher nicht.

Nizza reagierte damit auf den schwachen Start nach der WM-Pause mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten CO Le Puy am Wochenende. Als Interimstrainer soll vorerst Didier Digard, der frühere Coach der Reserve-Mannschaft, fungieren.

Favre hatte erst im Sommer 2022 zum zweiten Mal das Traineramt in Nizza angetreten, nachdem er kurz zuvor seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach eine Absage erteilt hatte. So richtig erfolgreich verlief das Engagement aber nicht. Der ambitionierte Verein von der Côte d’Azur, der dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe mit seinem Unternehmen Ineos gehört, belegt in der Ligue 1 derzeit nur den elften Platz.

Lucien Favre: Einst in Berlin, bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund Trainer

Favre kann in dieser Saison auf 26 Pflichtspiele als Nizza-Trainer zurückblicken. Die Bilanz des 65-Jährigen: Acht Siege, neun Remis, neun Niederlagen. wozi mit dpa

Lucien Favre - Trainerstationen im Überblick:

Nizza:

1. Juli 2022 bis 9. Januar 2023

Borussia Dortmund:

1. Juli 2018 - bis 13. Dezember 2020

Nizza:

1. Juli 2016 bis 30. Juni 2018

Borussia Mönchengladbach:

14. Februar 2011 bis 20. September 2015

Hertha BSC:

1. Juli 2007 bis 28. September 2009

FC Zürich:

1. Juli 2003 bis 30. Juni 2007

Servette FC:

1. Juli 2000 bis 30. Juni 2002

Yverdon Sport:

1. Dezember 1996 bis 30. Juni 2000

FC Echallens:

1. Juli 1991 bis 30. Juni 1995