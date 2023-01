Türkei: BVB-Legende Sahin schützt den Schiedsrichter vor seinen eigenen Spielern

Nuri Sahin ist seit 2021 Trainer von Antalyaspor. Der ehemalige BVB-Profi hat nun mit einer fairen Geste für Aufmerksamkeit gesorgt.

Es ging hitzig zu in der Partie zwischen Antalyaspor und Fenerbahce Istanbul am Dienstagabend. 1:2 lautete der Endstand aus Sicht der Hausherren, die als Tabellen-15. gegenwärtig im Abstiegskampf stecken und seit 2021 vom langjährigen Borussia-Dortmund-Profi Nuri Sahin trainiert werden. Haji Wright - früher bei Schalke 04 unter Vertrag - hatte den Sahin-Klub gegen den Tabellenzweiten aus Istanbul im ersten Durchgang in Führung gebracht.

Ausgerechnet Michy Batshuayi, der 2018 gemeinsam mit Sahin für den BVB spielte, drehte die Partie jedoch per Doppelpack, unter anderem durch einen umstrittenen Strafstoß, nach der Pause. In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielte Fernando zunächst den umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer, der allerdings später vom Video-Assistenten einkassiert wurde.

Dementsprechend aufgebracht waren die Antalyaspor-Profis nach dem Schlusspfiff. Mehrere Akteure liefen aufgebracht auf das Schiedsrichter-Gespann um Kadir Saglam zu, um sich ihres Frustes zu entledigen. Hilfe bekam der der Unparteiische ausgerechnet von Sahin. Der 34-Jährige stellte sich mit breit ausgestreckten Armen vor dem Trio auf und wies seine Spieler an, zurückzuweichen und die Schiedsrichter in Ruhe zu lassen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Sahin dafür auch jede Menge Körpereinsatz benötigte.

Schiedsrichter Saglam zeigte einem Offiziellen der Hausherren schließlich dennoch die Rote Karte - woraufhin Sahin offensichtlich noch wütender auf seine Teamkollegen wurde und diese deutlich gestikulierend wegschickte. Eine starke Fairplay-Aktion des langjährigen BVB-Profis, denn sportlich steht dem Klub das Wasser fast bis zum Hals.

Während Wright mit zehn Treffern deutlich bester Torschütze der Mannschaft ist, steht in Ömer Toprak ein weiterer ehemaliger BVB-Profi im Team von Sahin. Der Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison acht Partien.