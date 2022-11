Auf Zypern: Ex-Bochumer Danny Blum feiert Derbysieg mit neuem Klub

Im Sommer zog es Danny Blum aus Bochum nach Zypern. Mit APOEL Nikosia konnte er einen deutlichen Derbysieg über Omonia feiern.

Während hierzulande der Ball in den Profiligen ruht und die Fußballwelt in Richtung Weltmeisterschaft schaut, wird die Saison auf Zypern fortgesetzt. Dort spielt seit dem vergangenen Sommer auch der ehemalige Bochumer Danny Blum. Für den 31-Jährigen gab es an diesem Wochenende Grund zu feiern.

Denn mit seinem neuen Verein APOEL Nikosia konnte das Stadtderby gegen Omonia Nikosia deutlich mit 4:0 (1:0) gewonnen werden. Blum begann zunächst auf der Bank, wurde aber bereits nach 14 Minuten für den ehemaligen Stuttgarter Anastasios Donis ins Spiel gebracht. Der Grieche ist aktuell von Stade Reims nach Zypern ausgeliehen.

Rote Karte begünstigt APOEL-Sieg

Kurz nach Blums Einwechslung musste Adam Lang von Omonia Nikosia mit Rot vom Platz (25.). Das machte die Aufgabe für den Flügelstürmer und seine Kollegen um einiges einfacher und sorgte am Ende für einen deutlichen APOEL-Sieg.

Blum wandte sich nach dem Abpfiff mit einem Jubelfoto an die Fans und freute sich über den klaren Erfolg. „Ein großer Sieg für alle, die es mit APOEL halten“ schrieb er in Großbuchstaben unter das Foto.

Blum traf in der Conference League-Qualifikation

Wie auch im Derby findet sich Blum auf Zypern häufig auf der Bank wider. In der Liga kommt er auf zehn Einsätze, zwei von Beginn an (ein Tor). Dazu kommt ein Jokereinsatz inklusive Treffer im Pokal und drei Qualifikationsspiele zur UEFA Conference League. Dort scheiterte APOEL am schwedischen Vertreter Djujgardens IF (0:3, 3:2). Blum verwandelte einen direkten Freistoß.

Durch den Sieg über Omonia rückt APOEL zumindest vorerst auf den zweiten Rang, zwei Punkte hinter dem Pafos FC. In Zypern wird der Meister am Ende der Saison in einer Meisterrunde unter den besten sechs Mannschaften ausgespielt.