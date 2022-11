Der amerikanische Fußball-Nationalspieler Weston McKennie hat im WM-Gruppenspiel gegen England nicht nur mit seiner auffälligen Frisur in Landesfarben, sondern auch mit einem Kuriosum für einen Hingucker gesorgt.

Der 24-jährige Ex-Schalker von Juventus Turin wischte sich am Freitagabend in Al-Chaur vor einem Einwurf gegen Ende der ersten Hälfte seine offenbar verschwitzten Hände an einem grünen Fotografen-Leibchen ab. Der Foto-Reporter schaute irritiert, als die von ihm getragene Weste zweckentfremdet wurde. Danach führte der frühere Schalke-Profi McKennie den Einwurf aus. Etwas Zählbares sprang nicht dabei heraus.





Die Partie zwischen den USA und England endete mit 0:0 Unentschieden. Bei den Amerikanern stand mit Haji Wright übrigens ein weiterer Ex-Schalker in der Startelf. Der 24-jährige Angreifer absolvierte zwischen 2016 und 2019 insgesamt 29 Spiele für die Königsblauen, sieben davon in der Bundesliga (ein Tor). Seit Sommer steht er beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag.

McKennie, gegen die Three Lions einer der besten Spieler auf dem Platz, stieß 2016 vom FC Dallas zur Knappenschmiede und verließ Gelsenkirchen nach 75 Profispielen 2020 (zunächst per Leihe) für Juventus Turin.