Ex-Schalke-Spieler Hoppe spielt wieder: Nur nicht bei der WM

Nach seinem Weggang vom FC Schalke 04 wurde Matthew Hoppe nicht mehr richtig glücklich. Nach Mallorca läuft es auch in Middlesbrough nicht rund.

Die Fußballnationalmannschaft der USA befindet sich derzeit in Katar und bereitet sich auf das erste Vorrundenspiel am Montag gegen Wales (20 Uhr) vor. Mit dabei im Team von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter:

die Ex-Schalker Weston McKennie und Haji Wright, Giovanni Reyna von Borussia Dortmund Joe Scally von Borussia Mönchengladbach sowie der Ex-Dortmunder Christian Pulisic. Einer aber, der sich Hoffnung auf die Reise nach Katar gemacht hatte, bleibt in England: der frühere Schalker Matthew Hoppe.

Bei der WM 2018 verpasste das US-Team die Qualifikation. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wollen sich die USA nun eindrucksvoll auf der größten Bühne des Weltfußballs zurückmelden. Matthew Hoppe aber wird die Spiele am TV verfolgen.

Obwohl der 21-Jährige im Oktober 2021 noch das letzte WM-Qualifikationsspiel im US-Trikot gegen Costa Rica bestritt, schaffte er nicht den Sprung in den Turnierkader. Was wohl auch daran liegt, dass es zuletzt im Verein nur schleppend lief für den 21-Jährigen. Fünf Einsätze, insgesamt nur 58 Minuten in Englands zweiter Liga – das hatte Hoppe sich anders vorgestellt.

Kaum noch Spielzeit seit dem Wechsel von Schalke 04

Nach seinem Wechsel vom FC Schalke zu RCD Mallorca (Marktwert damals: 4,5 Millionen Euro) hatte es Hoppe im Sommer zum FC Middlesbrough in die zweite englische Liga verschlagen (Marktwert mittlerweile 1 Million Euro). Weniger Gehalt, aber Hoffnung auf Spielzeit. Doch es kam anders. Nach wenigen Kurzeinsätzen spielte er gar nur im Reserveteam, englische Medien rieten ihm jüngst bereits zur Ausleihe im Winter.

Erst kürzlich wurde er wieder ins Hauptteam zurückgeholt und er sammelte ein paar Spielminuten. Jüngst veröffentlichte Hoppe in den Sozialen Medien ein Foto, dass ihn mit Mitspielern beim UNO-Spielen im Zug zeigte. Ein Bild, wie es wohl auch während der WM vorkommen könnte, denn in der 2. Englische Liga gibt es nur eine kurze WM-Pause, Hoppe spielt also weiter. Nur eben im kalten England statt im heißen Emirat Katar.

Hoppe war einer der wenigen Lichtblicke in der Abstiegssaison der Schalker. Mit sechs Treffern war er Schalkes bester Torschütze. Um in einer Top-Liga zu spielen und so seine WM-Chancen zu erhalten, wechselte er im August 2021 für die Ablöse von 3,5 Millionen Euro in Spaniens Primera Division nach Mallorca. Da er dort kaum Spielzeit erhielt, ging es nach England, wo er weiter auf den Durchbruch wartet.