England: Ex-Union-Berlin-Stürmer schockt Liverpool und Klopp

Der FC Liverpool kommt in der Premier League einfach nicht richtig in Tritt. Nach zuletzt zwei Siegen setzte es nun wieder eine Niederlage - und das bei einem Aufsteiger.

Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag kassiert. Beim bisherigen Tabellenletzten Nottingham Forest verloren die Reds am Samstag überraschend und unglücklich mit 0:1 (0:0).

Nottingham ließ defensiv wenig zu und ging schließlich in der 55. Minute durch Taiwo Awoniyi in Führung. Damit verpasste Liverpool die Chance, auf den fünften Platz zu springen, und steckt nach einer guten Woche mit dem Achtungserfolg gegen Manchester City (1:0) und dem knappen Heimsieg gegen West Ham United (1:0) schon wieder in der Krise. In der Tabelle bleiben die Reds zunächst auf dem siebten Platz.

Man müsste sagen, dass ausgerechnet Taiwo Awoniyi Liverpool diese Niederlage bescherte. Einst spielte der Nigerianer für die Reds. Er stand von 2015 bis 2021 in Liverpool unter Vertrag wurde aber immer wieder an diverse Klubs in Europa ausgeliehen. Zuletzt an den 1. FC Union Berlin. Die deutschen Hauptstädter hatten ihn dann auch aus dem Liverpool-Vertrag herausgekauft.

25 Tore in 65 Spielen für den 1. FC Union Berlin

Nach 25 Tore in 65 Einsätzen ging es für Awoniyi im vergangenen Sommer schließlich für 20,5 Millionen Euro Ablöse von Berlin aus zurück nach England, nach Nottingham. Hier, beim Aufsteiger der Premier League, hat er nun in elf Einsätzen auch schon drei Tore verbucht, inklusive des Treffers gegen Liverpool.

Taiwo Awoniyis Leihklubs: FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Royal Mouscron, KAA Gent, FSV Mainz 05, Union Berlin.

Interessant: Obwohl er fünf Jahre in Liverpool unter Vertrag stand, kam er nie zum Profidebüt für die Reds. Spätestens nach der Niederlage in Nottingham werden sich wohl einige Fans des FC Liverpool fragen, warum dieser Taiwo Awoniyi eigentlich nie einer Chance bei ihrem LFC erhalten hat... wozi mit dpa