Türkei: Riesenchance für Erhan Albayrak? Dieser Traditionsklub will ihn

Erhan Albayrak hat die Koffer gepackt. In der Türkei könnte sich für ihn zusammen mit seinem Kumpel Cem Karaca eine große Chance bieten.

Im Fußballwesten ist Erhan Albayrak kein Unbekannter. Der 45-Jährige trainierte in NRW unter anderem bereits den KFC Uerdingen und Rot Weiss Ahlen. Der ehemalige Profi spielte in seiner Karriere unter anderem in der Bundesliga bei Werder Bremen und Arminia Bielefeld und in der türkischen Süper Lig bei Fenerbahce Istanbul.

Zuletzt war es aber hierzulande etwas ruhiger geworden um den früheren Offensivspieler. Das lag auch daran, dass seine letzten Trainerstationen in der Türkei lagen. Zuletzt arbeitete Albayrak kurzzeitig als Co-Trainer bei Erzurumspor. Davor stand das Abenteuer beim türkischen Traditionsverein Eskisehirspor an, das aber vor einem Jahr bereits nach drei Monaten scheiterte. Dabei arbeitete er immer an der Seite von Cheftrainer Cem Karaca, der hier aus einer gemeinsamen Station beim FSV Duisburg ebenfalls ein Begriff ist.

„Eskisehir ist eine total fußballverrückte Stadt. Die Menschen leben dort für ihren Klub. Leider haben die Rahmenbedingungen es nicht zugelassen, dass wir dort Erfolg haben konnten“, erinnert sich Karaca im Gespräch mit RevierSport. „Die Mannschaft bestand fast ausschließlich aus Jugendlichen. Wir haben damals in den ersten zwei Spielen vier Punkte geholt. Die Erwartungen stiegen dadurch extrem an. Dann wurden uns wegen Schulden des Klubs sechs Punkte wieder abgezogen. Das hat die Moral des jungen Teams gebrochen.“

Am Ende der Saison stand der Abstieg in die Viertklassigkeit. Karaca und Albayrak sind dann im Frühjahr zunächst nach Deutschland zurückgekehrt. Dort arbeiten sie für die Fußballschule Grenzland zusammen mit anderen ehemaligen Profis. Aber jetzt könnte sich dem Duo, das sich laut Karaca „wie Brüder“ versteht und auch auf dem Platz ideal ergänzt, die langersehnte Chance bieten. „Wir fliegen am Freitag gemeinsam in die Türkei“, verrät Albayrak. Dort könnten sie vielleicht einen anderem Traditionsklub übernehmen, der keine kleine Nummer ist und dort vor zwei Jahren noch mit dem Ex-Dortmunder Neven Subotic in der Süper Lig spielte.

Es handelt sich um Denizlispor. Das Team ist in der TFF 1. Lig, also der zweiten türkischen Liga auf den letzten Platz abgesunken. Der aktuelle Trainer Mesut Bakkal steht dort vor dem Aus. Deswegen wird am Wochenende in der türkischen Hafenstadt Antalya ein Gespräch mit Karaca und Albayrak stattfinden. „Das wäre für uns natürlich eine riesige Chance“, sagt Karaca. „Wir sind sehr ehrgeizig und wollen zusammen etwas erreichen.“ Das sei derzeit in der Türkei etwas einfacher, als in Deutschland, da man dort einfach bekannter sei.

Und wenn das nicht klappt? „Dann könnten wir uns hier auch einen ambitionierten Oberligisten oder Regionalligisten vorstellen“, sagt Karaca. Aber erstmal haben sie jetzt die Koffer gepackt und hoffen auf ein neues Arrangement in der Türkei.