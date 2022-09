International: DAZN bittet nach unpassendem Tweet zum Barça-Spiel um Entschuldigung

Beim 4:0-Auswärtssieg des FC Barcelona beim FC Cadiz kam es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall. Ein Tweet von DAZN zu diesem Spiel sorgte für Kritik.

Der Streamingdienst DAZN hat wegen eines unpassenden Tweets zum von einem medizinischen Notfall überschatteten Spiel des FC Barcelona in Cádiz um Entschuldigung gebeten. „Wir hatten nur die Tore gesehen und gepostet und waren uns leider nicht bewusst, welche ernsten Umstände das Spiel begleiten“, schrieb der Anbieter am Samstagabend bei Twitter. „Wir wünschen der betroffenen Person gute Besserung.“

Die Partie war in der 82. Spielminute wegen des Notfalls auf der Tribüne unterbrochen worden. Der Torhüter des FC Cádiz, Jeremias Ledesma, brachte im Laufschritt einen Defibrillator zur Tribüne und warf ihn auf die Ränge. Von den Fans im Stadion und in den sozialen Medien wurde der 29-Jährige dafür gefeiert. DAZN verschickte am Abend - ohne darauf einzugehen - einen Tweet zum letzten Gegentor für Cádiz in der Nachspielzeit, bei dem Ledesma unglücklich agierte. „Wenn dein bester Freund bei den Gegnern im Tor steht“, stand unter der Szene.

ter Stegen kommentiert den Tweet

Der deutsche Nationaltorwart vom FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, kommentierte diesen dann später gelöschten Tweet mit den Worten: „Unpassend und respektlos. Zum wiederholten Male! Schämt Euch.“ DAZN hatte die Partie live im Internet übertragen. Kommentator Uwe Morawe ordnete das Tor von Ousmane Dembélé (90.+2) angesichts der Unterbrechung und Bilder zuvor umgehend ein: „Natürlich keine glückliche Figur bei Torhüter Jeremias Ledesma, aber hier verzichten wir mal auf die große Analyse.“ Der Streamingdienst bezeichnete seinen Tweet dann selbst als „unangebracht“ und informierte auch über die Löschung.