Trainer-Beben beim FC Chelsea - Ex-Dortmunder Thomas Tuchel entlassen

Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer des FC Chelsea. Der frühere Coach von Borussia Dortmund wurde am Mittwoch entlassen.

Der FC Chelsea hat völlig überraschend seinen deutschen Teammanager Thomas Tuchel entlassen. Das teilte der Premier-League-Klub am Mittwoch mit, einen Tag nach dem 0:1 zum Champions-League-Start bei Dinamo Zagreb. Tuchel (49) hatte die Champions League mit Chelsea 2021 gewonnen und wurde FIFA-Welttrainer des Jahres.

In insgesamt 99 Pflichtspielen erreichte Tuchel einen Schnitt von 2,07 Punkten und gehört damit zu den erfolgreichsten Coaches des Vereins in der jüngeren Vergangenheit. Die neue Saison hatte allerdings nicht perfekt begonnen. Neben der Niederlage in der Champions League holten die Londoner zehn Punkte aus den ersten sechs Ligaspielen.





"Im Namen aller bei Chelsea FC möchte der Club Thomas und seinen Mitarbeitern für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit beim Club seinen Dank aussprechen. Thomas wird zu Recht einen Platz in der Geschichte von Chelsea haben", hieß es in einem Statement des Vereins. "Da die neue Eigentümergruppe seit der Übernahme des Clubs 100 Tage alt ist und ihre harte Arbeit fortsetzt, den Club voranzubringen, glauben die neuen Eigentümer, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang ist."

Der Trainerstab werde die Vorbereitung auf die kommenden Partien zunächst übernehmen, der Klub will bald einen Nachfolger präsentieren.

Tuchel war Anfang 2021 nach England gekommen, kurz nachdem er bei Paris Saint-Germain entlassen wurde. Zwischen 2016 und 2017 hatte der gebürtige Krumbacher für Borussia Dortmund gearbeitet und den DFB-Pokal mit dem BVB gewonnen. mit sid