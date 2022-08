Premier League: Ex-Bochumer trifft, Rekordsieg für Klopp, Haaland überragt

In der Premier League ging es am Samstag heiß her. Mittendrin einige Spieler und Trainer mit Ruhrpott-Vergangenheit. Jürgen Klopp stellte sogar einen Rekord ein.

In der Premier League sorgten einige Namen mit Ruhrgebiet-Vergangenheit am Samstag für Aufsehen. Besonders Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp konnte mit seinem Liverpool FC ein Ausrufezeichen setzen. Nach einem missglückten Saisonstart mit nur zwei Punkten aus drei Spielen waren die Reds bei Aufsteiger AFC Bournemouth unter Zugzwang. Und die Elf von „Kloppo“ ließ sich nicht zwei Mal bitten. Bereits zur Pause stand es 5:0. Ans Aufhören dachten die Jungs von der Anfield Road allerdings noch lange nicht. In Durchgang zwei schraubte der LFC das Ergebnis auf ein unfassbares 9:0. Nie gewann ein Team in der heutigen Premier League höher Damit feiert Jürgen Klopp den höchsten Sieg seiner erfolgreichen Trainerkarriere (zuvor drei Mal 7:0). Auch den Rekord der 1992 eingeführten Premier League, wie sie heute existiert, konnte das Starensemble um Mohamed Salah, der an diesem Tag tatsächlich ohne Torbeteiligung blieb, einstellen. In der Geschichte des Liverpool FC reiht sich der 9:0 Erfolg auf Platz fünf der höchsten Siege ein. Ähnlich verrückt ging es beim direkten Konkurrenten der Reds, Manchester City, zu. Nach nur 21 Minuten lagen die Citizens zuhause gegen Crystal Palace mit 2:0 zurück. In Halbzeit zwei folgte dann allerdings eine beeindruckende Aufholjagd. Zunächst stellte Bernardo Silva den Anschluss her (53. Minute). Danach begann die große Erling Haaland Show. Mit einem lupenreinen Hattrick (62./70./81.) schoss der ehemalige Dortmunder Manchester City zum dritten Saisonsieg. Janelt beschert Brentford einen Zähler Auch für den ehemaligen Bochumer Vitaly Janelt gab es Grund zum Feiern. Der 24-Jährige verlor seinen Stammplatz zuletzt an Josh Da Silva. Doch gegen den Everton FC konnte der Mittelfeldmann Eigenwerbung betreiben. Nach seiner Einwechslung beim Stand von 0:1 in der 69. Minute erzielte er sechs Minuten vor dem Ende das 1:1 und bescherte seinem Brentford FC damit einen wichtigen Punkt. Thomas Tuchel hatte ebenfalls Grund zum Feiern. Der Ex-BVB-Coach sah zwar, wie sein Team bereits nach 28 Minuten in Unterzahl geriet, doch durch einen Doppelpack von Neuzugang Raheem Sterling feierten die Blues dennoch den zweiten Sieg im vierten Saisonspiel.

