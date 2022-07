International: Uefa lässt wieder Stehplätze im Europapokal zu

Die Uefa beschließt einen Testlauf für ein Jahr und drei Länder. Auch deutsche Vereine dürfen wieder Stehplätze anbieten.

Ab dieser Saison kommen im Europapokal die Stehplätze zurück. Testweise und nicht für alle. Das Exekutiv-Komitee der Uefa hat jetzt für eine Entscheidung für einen Probelauf gestimmt, der für die Saison 2022/23 in Deutschland, England und Frankreich Stehplätze billigt. Das berichtet die Sportschau und beruft sich auf das Ergebnis einer Abstimmung per Email.

Stehplätze für alle europäischen Klubwettbewerbe

Demnach soll es zunächst eine Saison lang in den Stadien der Europapokalteilnehmer aus England, Deutschland und Frankreich erlaubt sein, in den europäischen Klub-Wettbewerben Champions League, Europa League und Europa Conference League Stehplätze anzubieten. Für Gästefans soll Stehen demnach möglich sein, wenn die Klubs das wollen. Klubs aus Spanien und Italien hätten, so heißt es bei sportschau.de weiter, auch die Erlaubnis bekommen, aus diesen Ländern verfügt derzeit aber keiner der Europapokalteilnehmer über Stehplätze.

Wieder 25.000 Stehplätze beim BVB?

Eine Einschränkung gibt es noch. Die Uefa verweist in ihrer Entscheidung wohl auf nationale und lokale Gesetze, die eine Umsetzung der Möglichkeit beschränken könnten. Für Dortmund hieße das, dass wie in der Bundesliga die Südtribüne für rund 25.000 stehende Fans Platz wäre. Damit würde sich die Stadionkapazität für den BVB wieder von rund 66000 auf bis zu 81000 Zuschauer erhöhen.