Ex-Bundesligaprofi: Barça verstärkt sich mit Ex-Gladbacher und Kessie

Das große Transferziel vom FC Barcelona ist Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Zunächst haben die Katalanen aber ein anderen Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit verpflichtet.

Der FC Barcelona hat am Montag gleich zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Neben dem ivorischen Mittelfeldspieler Franck Kessié haben die Katalanen auch einen alten Bekannten aus der Bundesliga verpflichtet.

Der Ex-Gladbacher Andreas Christensen, der zuletzt für den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea in der englischen Premier League gespielt hat, erhält bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Kurios: Nach Vereinsangaben soll für Christensen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro festgelegt werden.

Irre Ausstiegsklausel

Zwischen 2015 und 2017 war der Innenverteidiger aus England an den Borussia Mönchengladbach. Am kommenden Donnerstag soll der 26-Jährige in Spanien vorgestellt werden.

Den Wechsel von Kessié hatte Barcelona wenige Stunden zuvor offiziell vermeldet. Der 25-Jährige, zuletzt in den Diensten des italienischen Fußballmeisters AC Mailand, soll ablösefrei kommen und bereits am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben. Auch er habe eine Ablöseklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Mit Kessié und Christensen hat Barcelona die ersten beiden Transfers des Sommers getätigt. Zunächst gehe es darum, die Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro schrittweise möglichst abzubauen. Doch Clubboss Joan Laporta hofft, in diesem Sommer noch mehrere Stars, darunter Bayern-Torjäger Robert Lewandowski, verpflichten zu können.

orth mit dpa