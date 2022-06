Matthew Hoppe über mögliche Rückkehr: Schalke-Fans sind toll

Die Zukunft von Matthew Hoppe beim RCD Mallorca ist ungewiss. An seine Vergangenheit auf Schalke aber denkt der junge Stürmer gerne zurück.

Es läuft nicht ideal für ihn seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04, doch Matthew Hoppe bleibt kämpferisch. Er hatte Schalke als einer der wenigen Lichtblicke der Abstiegssaison verlassen, doch bei seinem neuen Klub RCD Mallorca kam der Stürmer nie richtig zum Zug. Der 21-Jährige, der mit sechs Treffern in der Vorsaison Schalkes bester Torschütze im Abstiegsjahr war, kam auf Mallorca in der Primera División lediglich auf fünf Einsätze. Ihm gelang kein Tor und eine Vorlage.

Im Jahr 2022 stand er lediglich 41 Minuten auf dem Rasen für den Klub, der am letzten Spieltag den Klassenerhalt feierte. Ob er den Schritt nach Spanien mittlerweile bereue? „Nein“, sagte der junge US-Amerikaner jüngst der Bild-Zeitung. „Mein Wunsch war es, zur WM zu fahren, deshalb brauchte ich die Herausforderung, in einer Top-Liga zu spielen. Darum musste ich das Risiko eingehen. Und Schalke konnte das Geld in der Situation gut gebrauchen.“

Wie es für ihn nun weitergeht? Bleibt er auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen? Schließlich will er in der US-Nationalmannschaft glänzen. Doch um die Chance zu erhalten, muss er im Verein regelmäßig spielen. Seit Oktober spielte er nicht mehr für die USA. Hoppe bleibt wage bei der Frage nach seiner Zukunft: „Da vertraue ich meinem Berater!“

Noch immer Kontakt zu den Verantwortlichen auf Schalke

Im vergangenen Sommer legte Mallorca noch 3,5 Millionen Euro für die Dienste von Hoppe auf den Tisch. Für Schalke in der Nachbetrachtung ein exzellenter Deal, denn auch ohne den Angreifer schaffte es S04, in die Bundesliga zurückzukehren. Ob Hoppe noch einmal so viel Geld wert sein wird, scheint fraglich. Trotzdem reißt der Kontakt nach Gelsenkirchen nicht ab. „Ich schaue mir alle Highlights an und spreche viel mit Spielern aus der 2. Mannschaft. Wir haben uns auch bei deren Mannschaftsfahrt nach Mallorca getroffen – auch, wenn ich die Ballermann-Musik nicht so mag. Mein Berater spricht außerdem immer wieder mit den Verantwortlichen“, erzählt Hoppe.

Vielleicht ist irgendwann eine Rückkehr zum FC Schalke 04 möglich. Hoppe würde es freuen: „Ich mag das Land und denke total glücklich zurück. Ich bin offen, eines Tages zurückzukommen. Die Schalker Fans sind toll, ich würde mich freuen.“