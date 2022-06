Nationalmannschaft: Plötzlich Stammkraft: Ex-Schalker bei Flick gesetzt

Thilo Kehrer zählt zu den großen Gewinnern des Nationaltrainer-Wechsels von Joachim Löw zu Hansi Flick - obwohl er im Verein nicht den größten Stellenwert hat.

Kaum einer dürfte sich so auf die anstehenden Länderspiele freuen wie er: Thilo Kehrer. Der Defensiv-Allrounder, der sich im Star-Ensemble von Paris Saint-Germain hinter Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar anstellen muss, genießt in der Nationalmannschaft ein hohes Ansehen.

Anders lässt es sich nicht erklären, dass der Ex-Schalker unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick bisheriger "Rekordnationalspieler" ist. Der 25-Jährige, der 2018 vom FC Schalke nach Frankreich gewechselt ist, bestritt alle neun Partien. Die meisten sogar über die gesamten 90 und nie weniger als 72 Minuten.

Kehrers Karriere in Zahlen: Schalke 04: 2015 bis 2018, 59 Spiele (vier Tore, vier Assists) | Paris Saint-Germain: seit 2018, 128 Spiele (vier Tore, zwei Assists) | Nationalmannschaft: Debüt 2018, 18 Spiele (ein Assist)

Zum Vergleich: Für seine ersten neun Länderspiele hat der 25-Jährige drei Jahre gebraucht. Bei Flicks Vorgänger Joachim Löw erhielten andere in der Defensive den Vorzug, was auch an der mangelnden Spielpraxis gelegen haben dürfte.

Defensiv flexibel einsetzbar

Flick scheint es nicht zu stören, dass Kehrer in der vergangenen Saison nur auf weniger als die Hälfte der möglichen Einsatzzeiten bei PSG gekommen ist. Auch nicht, dass er in seinem Verein eher in der Innenverteidigung eingesetzt wird. In der Nationalmannschaft bekleidet Kehrer gemeinsam mit Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach die Position des Rechtsverteidigers.

Wer von beiden heute Abend in der Nations League gegen Europameister Italien (4. Juni, 20:45 Uhr) starten wird, hängt von der taktischen Ausrichtung Flicks ab. Hofmann ist die klar offensivere, Kehrer die eher defensive Variante. Die bisherigen Spiele sprechen aber klar dafür, dass Kehrer auf jeden Fall Einsatzminuten bekommen wird.