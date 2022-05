International: Meistermacher Gündogan vor Wechsel - heißer Mané-Flirt mit den Bayern

Das Meisterschaftsduell zwischen Liverpool und Manchester City hat die Fußball-Welt begeistert. Jetzt drohen beide Mannschaften Leistungsträger zu verlieren.

Mit seinen zwei Treffern war er der Held am letzten Spieltag der Premier League: Ilkay Gündogan hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Manchester City englischer Meister geworden ist. Aber war das vielleicht auch sein Abschiedsgeschenk?

Ob er weiterhin das himmelblaue Trikot tragen wird, ist ungewiss: "Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und unsere Ideen und Pläne austauschen, und dann wird man sehen, was dabei herauskommt", sagte der gebürtige Gelsenkirchener gegenüber dem kicker.

Zuvor benötige Gündogan jedoch etwas Bedenkzeit. Sein Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2023. Wenn der 31-Jährige noch einmal etwas Neues machen wolle, wäre jetzt der beste Zeitpunkt.

Gündogans bisherige Vereine: VfL Bochum (Jugend) bis 2009 1. FC Nürnberg bis 2011 Borussia Dortmund bis 2016 Manchester City seit 2016

In einer ähnlichen Situation befindet sich Liverpools Sadio Mané. Auch der 30-Jährige hat beim Klopp-Club nur noch ein Arbeitspapier für die nächste Saison und scheint sich auch sportlich nochmal verändern zu wollen.

Eine Entscheidung steht unmittelbar bevor, da er sich nach dem Champions League Finale (Samstag, 28. Mai, gegen Real Madrid) dazu äußern werde. So hatte er es gegenüber Sky Sport in England verlauten lassen. Heißester Kandidat auf den Flügelspieler: Bayern München. Der Rekordmeister müsste aber ganz schön tief in die Tasche greifen. Angeblich verlangt Liverpool 50 Millionen Euro an Ablöse.