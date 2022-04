Schalke: S04-Leihgabe Harit vertagt Meisterfeier von Paris

Schalkes Amine Harit und Olympique Marseille setzen sich in der französischen Ligue 1 mit 3:2 gegen den FC Nantes durch und festigen Platz zwei.

Olympique Marseille hat die Meisterfeier von Paris St. Germain (3:0 beim Angers SCO) am Mittwochabend in der französischen Ligue 1 vertagt. Und Amine Harit, den der FC Schalke 04 an den Verein in der südfranzösischen Hafenstadt verliehen hat, hatte daran sehr entscheidenden Anteil.

Der 24-jährige Marokkaner erzielte am Mittwochabend in der 75. Minute den 3:2 (1:2)-Siegtreffer für Olympique Marseille gegen den FC Nantes, so dass die Pariser fünf Spieltage vor dem Saisonende bei einem 15-Punkte-Polster noch nicht zu 100 Prozent durch sind.

Viel wichtiger: Weil Stade Rennes das Verfolgerduell bei Racing Straßburg mit 1:2 verloren hat, haben Amine Harit und Olympique Marseille dank ihres 3:2-Erfolges ihrem zweiten Tabellenplatz, der die direkte Qualifikation für die Champions League bedeutet, noch mehr Halt gegeben. Nach 33 Partien stehen für die Mannschaft des argentinischen Trainers Jorge Sampaoli, der kurz vor dem Spielende Schalkes ehemaligen Kapitän Sead Kolašinac für Amine Harit einwechselte, 62 Punkte zu Buche.

1:0-Sieg für Schalkes ehemaligen Torwart Alexander Nübel und die AS Monaco

Sechs Zähler Rückstand haben auf den Plätzen drei bis fünf Stade Rennes, Racing Straßburg und die AS Monaco, die sich mit dem ehemaligen Schalker Torwart Alexander Nübel dank eines Treffers des Russen Aleksandr Golovin in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen die OGC Nizza mit 1:0 durchgesetzt hat. Damit ist Nizza auf Rang sechs abgerutscht (54 Punkte).

Im Spiel im Stade Vélodrome hatte Olympique Marseille optisch ein sehr deutliches Übergewicht, 76 Prozent Ballbesitz. Dennoch mussten Amine Harit und seine Teamkollegen zweimal einem Rückstand hinterherrennen. Der Brasilianer Andrei Girotto brachte den FC Nantes nach 26 Minuten mit 1:0 in FührungAnzeige, Marcus Coco, der in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte sah, nach 41 Minuten mit 2:1. Jeweils per Elfmeter schaffte Dimitri Payet den Ausgleich für OM (39., 55.) – und dann kam Schalkes Amine Harit.