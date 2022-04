Doppelpack in vier Minuten: So läuft es für Ex-Duisburger Iljutcenko

Beim MSV Duisburg erlebte Stanislav Iljutcenko einige Aufs und Abs. In seinem vierten Jahr in Südkorea sorgte er jüngst mit einem Blitz-Doppelpack für Aufsehen.

Stanislav Iljutcenko durfte sich in der südkoreanischen K League 1, der obersten Spielklasse, über einen echten Blitz-Doppelpack freuen. Nachdem der ehemalige Torjäger des MSV Duisburg erst in der 86. Minute auf den Platz kam, traf er für Jeonbuk Hyundai in Minute 89 und 90+3. So sorgte er für einen deutlichen 4:0-Erfolg über den Seongnam FC.

Dabei lief die bisherige Saison alles andere als erfolgreich für Iljutcenko. An den ersten acht Spieltagen stand der Russe zwar immer auf dem Platz, ein Treffer gelang ihm allerdings nicht. Das spiegelte sich lange Zeit auch in der Saison seines Vereins wider, die zwischenzeitlich auf dem elften und damit vorletzten Platz lagen.

Mit drei Siegen in Folge schob sich Jeonbuk zuletzt immerhin zurück auf Platz vier. Der Abstand zu Spitzenreiter Ulsun Hyundai beträgt allerdings nach neun Spieltagen bereits neun Punkte.

Iljutcenko gewann 2021 die Meisterschaft

Noch im vergangenen Jahr feierte Iljutcenko mit seinem Klub die Meisterschaft. Damals traf er in fünf Einsätzen in der Meisterrunde gleich dreimal und spielte eine entscheidende Rolle für den Titelgewinn. Bereits in der regulären Saison markierte der 1,89-Meter-Mann 12 Tore und fünf Vorlagen in 29 Spielen.

Nach dem Abstieg des MSV Duisburg in die 3. Liga wagte Iljutcenko das Abenteuer Südkorea und wechselte ablösefrei zu den Pohang Steelers. Dort überzeugte er mit 31 Toren und 12 Assists in 48 Einsätzen so sehr, dass Serienmeister Jeonbuk Hyundai 1.200.000€ nach Pohang überwies.

Zwei Titel und zwei Abstiege mit dem MSV

Zuvor lief er vier Jahre lang für den MSV Duisburg auf. Mit den Zebras stieg er 2016 in der Relegation in die 3. Liga ab. Im darauffolgenden Jahr feierte er die Meisterschaft und den Wiederaufstieg sowie den Sieg im Niederrheinpokal. An der Hafenstraße setzte sich der MSV mit 2:0 gegen Rot-Weiss Essen durch.

2017/18 steuerte der Mittelstürmer noch 13 Torebeteiligungen zum souveränen Klassenerhalt bei. Ein Jahr später konnten auch er mit vier Toren und einer Vorlage den erneuten Abstieg in die Drittklassigkeit nicht verhindern. In insgesamt 129 Einsätzen für die Meidericher sammelte Iljutcenko 38 Scorerpunkte (27 Tore, 11 Assists).