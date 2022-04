International: Diesen Wechsel bezeichnet Mario Götze als Fehler

Mario Götze wäre im Sommer 2016 fast zum FC Liverpool gewechselt. Die Entscheidung, zu Borussia Dortmund zurückzukehren, würde er heute anders treffen.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Mario Götze sicher. Durch das entscheidende Tor im WM-Finale 2014 kennt jeder den Kommentar von Tom Bartels („Mach ihn! Er macht ihn!). Doch seither ist seine Vereinskarriere stagniert. Der damalige Bayern-Spieler wechselte 2016 zu seinem Jugendverein Borussia Dortmund zurück, 2020 führte ihn der Weg in die Niederlande zu PSV Eindhoven. Nun hat der heute 29-Jährige in einem Interview mit der Daily Mail erzählt, welche Entscheidung er heute anders treffen würde.

„Wenn man mich jetzt fragt - ja, ich hätte ganz sicher nach Liverpool wechseln sollen. Ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue sie nicht“, sagt er dort. 2016 hätte er, statt zum BVB, auch zum Klopp-Klub Liverpool wechseln können. Dabei stand er auch in engem Austausch mit seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp. „Wir stehen immer noch in Kontakt und haben damals darüber gesprochen, dass ich nach Liverpool komme.“ Am Ende wurde jedoch nichts draus.

Klopp hatte "größten Einfluss" auf Götzes Karriere

Klopp habe in seiner ersten Zeit in Dortmund den „größten Einfluss“ auf seine Karriere gehabt, so der 29 Jahre alte Offensivspieler der PSV Eindhoven. „Er kann sehr fordernd sein. Er kann dein Freund sein, aber gleichzeitig auch sehr streng. Das pusht dich zu großen Leistungen. Das ist das, was mit mir damals passiert ist, und das ist das, was nun mit Liverpool passiert.“

Sein Marktwert sank bei seiner zweiten BVB-Episode letztendlich von 28 auf 10,5 Millionen. Durch die guten Leistungen in Eindhoven - dort ist Götze einer der Leistungsträger, erholte sich dieser immerhin etwas auf aktuell 12 Millionen Euro laut Transfermarkt.de. An die Spitzenzeiten von 2014 (bis zu 55 Millionen) kam er aber bei weitem nicht mehr heran.

In der laufenden Saison kommt er 63-fache Nationalspieler auf 25 Einsätze in der Eredivisie (drei Tore, vier Vorlagen). Dort steht er als Mitglied der Elf von Trainer Roger Schmidt auf dem zweiten Platz. Nach der verpassten Champions-League-Qualifikation und dem Gruppenaus in der Europa League trifft der SV im Viertelfinale der Conference League auf Leicester City.