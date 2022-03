BVB: Reyna schafft nach Pleite trotzdem die WM-Qualifikation

Die USA haben sich das Ticket für die WM in Katar gesichert. Freuen können sich auch zwei Profis mit Bezug zum BVB.

US-Star Giovanni Reyna darf jubeln: Nach Kanada um Bundesliga-Star Alphonso Davies von Bayern München haben sich auch die Vereinigten Staaten und Mexiko ihr Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) gesichert. Die USA verloren in San Jose zwar mit 0:2 gegen Costa Rica, belegten trotz der Niederlage aber den dritten Platz in der Concacaf-Gruppe. Mexiko sicherte sich in Mexiko-Stadt mit einem 2:0 gegen El Salvador den zweiten Platz.

Reyna, Offensivspieler von Borussia Dortmund, kam beim 0:2 in Costa Rica nach 61 Minuten auf das Feld. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mittelamerikaner bereits durch Treffer von Juan Pablo Vargas (51.) und Anthony Contreras (59.) mit 2:0 geführt. Für den 18 Jahre alten Reyna wird es - sollte er erwartungsgemäß von US-Trainer Gregg Berhalter berücksichtigt werden - der erste WM-Auftritt sein.

Ex-Schalke-Profi Weston McKennie fehlt verletzt

„Es ist schon ein komisches Gefühl, weil ich es hasse, zu verlieren. Aber ich bin wirklich stolz und kann es kaum erwarten, zur Weltmeisterschaft zu fahren“, sagte der US-Kapitän und frühere Dortmunder Christian Pulisic. Der 2018 hatte die USA die WM-Qualifikation sensationell gegen Trinidad und Tobago verpasst, Mexiko schaffte es seit 1994 zu jedem Turnier. Auch für den heutigen Chelsea-Star Pulisic wäre es demnach die erste Weltmeisterschaft.

Der frühere Schalker Weston McKennie, heute in Diensten von Juventus Turin, fehlte den US-Boys wegen einer Verletzung. Der Mittelfeldspieler hatte sich beim Champions-League-Spiel gegen Villarreal den Mittelfuß gebrochen und kann in dieser Saison nicht mehr auflaufen.

Costa Rica geht hingegen ins Play-off gegen Neuseeland, das zuvor in der Ozeanien-Qualifikation die Salomonen ausgeschaltet hatte.