1:0 in Israel: U21 mit Riesenschritt Richtung EM-Teilnahme

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht dicht vor der EM-Teilnahme.

Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo siegte am Dienstag bei Verfolger Israel in Petach Tikwa 1:0 (0:0) und baute zwei Spieltage vor Schluss den Vorsprung auf fünf Punkte aus. Nur die Sieger der neun Qualifikationsgruppen sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Bereits im nächsten Spiel am 3. Juni gegen Ungarn kann das DFB-Team alles klar machen.

Linksverteidiger Noah Katterbach erzielte in der 60. Minute den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft, die bei der letzten EM im Juni 2021 unter Trainer Stefan Kuntz den Titel geholt hatte.