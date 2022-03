Europa League: Patzer von Ex-Schalker bleibt folgenlos

Ein überragender Mario Götze hat die PSV Eindhoven ins Viertelfinale der Conference League geführt. Auch Amine Harit durfte sich freuen.

Ein überragender Mario Götze hat die PSV Eindhoven ins Viertelfinale der neu eingeführten Conference League geführt. Die Mannschaft von Roger Schmidt gewann am Donnerstagabend mit 4:0 beim dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen. Das Hinspiel vor einer Woche endete nach einem Spektakel 4:4, diesmal präsentierten sich allerdings lediglich die Niederländer torhungrig.

Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund zeigte dabei eine bärenstarke Leistung. Fast jeder Angriff lief über den 29-Jährigen, das 1:0 von Eran Zahavi bereitete Götze mustergültig vor (10.). In der 38. Minute erhöhte Götze nach Vorarbeit von Linksverteidiger Philipp Max auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten erneut Zahavi und Noni Madueke das Ergebnis in die Höhe.

Schalke-Leihgabe Amine Harit scheitert vom Elfmeterpunkt

In der Runde der letzten Acht, die am Freitag ab 15 Uhr in Nyon ausgelost wird, könnte Götze auf Amine Harit treffen. Die Leihgabe des FC Schalke 04, zog mit Olympique Marseille ebenfalls ins Conference-League-Viertelfinale ein. Beim FC Basel gewannen die Franzosen 2:1, auch das Hinspiel in Marseille endete 2:1.

Allerdings musste Olympique phasenweise zittern, denn nach einer guten Stunde ging Basel 1:0 durch Dan Ndoye in Führung. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Gäste aus Südfrankreich eigentlich schon längst führen müssen. Doch Harit, der am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg in Brest noch mit einem Tor und einer Vorlage auftrumpfen konnte, scheiterte in der 35. Minute per schwach geschossenem Strafstoß an Basels Keeper Heinz Lindner. Nach der Basler Führung wurde Harit ausgewechselt, Marseille konnte die Partie schließlich noch drehen.

Aubameyang schießt Barcelona in die nächste Europa-League-Runde

Ein Erfolgserlebnis verbuchte derweil Pierre-Emerick Aubameyang, der mit dem FC Barcelona das Viertelfinale der Europa League erreichen konnte. Der ehemalige Angreifer des BVB schoss das Siegtor für die Katalanen beim 2:1-Sieg bei Galatasaray Istanbul.

Der Auftritt am Bosporus war für den haushohen Favoriten ein hartes Stück Arbeit. Das Hinspiel im Camp Nou endete bereits nur 0:0 und als nach einer halben Stunde "Gala" durch Marcao in Führung ging, geriet Barcelona kurzzeitig ins Wanken. Pedri konnte aber relativ schnell ausgleichen - und Aubameyang machte in der 50. Minute das Weiterkommen klar.