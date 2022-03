Ausland: Anstoß um 10.30 Uhr - Grote und Co. erteilen Spitzenreiter Lehrstunde

Seit Mitte Februar spielt Dennis Grote, ehemaliger Kapitän von Rot-Weiss Essen, in Österreich. Am Sonntag gelang dem neuen Grote-Klub ein Sieg am frühen Morgen.

Vier Spiele, ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen: So lautet die Bilanz von Wacker Innsbruck mit Dennis Grote im Team. Seit Mitte Februar steht der ehemalige Kapitän des Regionalliga-West-Vertreters Rot-Weiss Essen bekanntlich in der 2. österreichischen Liga unter Vertrag. Auch wenn die Punkteausbeute für Grote und Co. im Jahr 2022 noch zu wünschen übrig lässt, konnte Innsbruck zumindest am Sonntag einen Achtungserfolg feiern. Bei der ungewöhnlichen Anstoßzeit von 10.30 Uhr gewann Wacker Innsbruck, Tabellenachter der Liga, vor 2500 Zuschauern gegen Spitzenreiter Austria Lustenau mit 3:0. Eine echte Lehrstunde für den Spitzenreiter, die Wacker diesem erteilte. Grote spielte, wie auch in den vorangegangen drei Spielen von der ersten bis zur letzten Minute. Innsbruck hat weder etwas mit dem Aufstieg - 16 Punkte Rückstand auf Lustenau - noch mit dem Abstieg - zwölf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz - zu tun. Noch sind zehn Spieltage in der 2. österreichischen Liga zu absolvieren.



