Auswärtstorregel abgeschafft: Bayerns 1:1 nicht mehr so viel wert

Das späte 1:1 des FC Bayern bei RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League fühlte sich für den deutschen Fußball-Meister ein wenig wie ein Sieg an.

Aber Vorsicht! Das Ergebnis vom Mittwochabend ist nicht mehr so viel wert wie in der Vergangenheit. Denn die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat mit Beginn der Saison nach langer Beratung die Auswärtstorregel gekippt.

Nun wird nicht mehr zwischen erzielten Treffern im eigenen und im Auswärtsstadion unterschieden. Die Europapokal-Regel besagte bislang, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.o.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die auswärts mehr Treffer erzielt hat. Nach früherem Modus hätte den Münchnern im Rückspiel nun schon ein 0:0 gereicht - das gilt nun nicht mehr.

Paarungen, in denen die Teams in den zwei Partien gleich viele Tore erzielen, werden künftig stets in der Verlängerung oder spätestens im Elfmeterschießen entschieden. Das galt ohnehin schon, wenn die Auswärtstorregel keine Entscheidung brachte.