Seit Sommer war Christian Clemens vereinslos. Jetzt hat der frühere Schalke-Profi einen neuen Verein gefunden.

Seit über einem halben Jahr war Christian Clemens ohne Verein. Jetzt hat der 30-Jährige, der früher unter anderem für den 1. FC Köln und FC Schalke 04 spielte, wieder einen Vertrag unterzeichnet.

Clemens kommt aus der Jugend des 1. FC Köln. Dort wurde er zum Bundesliga-Spieler. Nach drei Profi-Jahren beim FC wechselte er zu Schalke 04 und wiederum zwei Saison später zu Mainz 05. Es folgte die Rückkehr nach Köln und der Wechsel nach Darmstadt. Clemens kommt auf 144 Bundesliga-Einsätze (15 Tore, 13 Vorlagen) und 65 Spiele in der 2. Bundesliga (neun Tore, 16 Vorlagen).

Wie am Donnerstag bekannt wurde, wechselt er zum polnischen Erstligisten Lechia Gdansk. Dort gab Clemens seine Zusage für die nächsten eineinhalb Saisons.

"Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft in diesem Stadion und vor den Fans zu spielen. Ich bin froh, dass ich für Lechia spielen und in Polen, in Gdańsk, sein kann. Ich möchte so bald wie möglich anfangen. Ich bin wirklich glücklich", sagte Clemens im Rahmen seiner Vorstellung beim Klub aus Danzig.





Clemens hatte seinen auslaufenden Vertrag beim SV Darmstadt im vergangenen Sommer nicht verlängert.

Zuletzt stand auch ein Wechsel in die Regionalliga West im Raum. Denn der gebürtige Kölner hielt sich bei der Reservemannschaft der Domstädter fit. Laut dem Portal Geissblog wäre er in der Rückrunde wohl für die FC-Reserve aufgelaufen, sofern er kein Angebot aus dem Profibereich erhält. Das hat sich mit seinem Engagement in Polen zerschlagen.

