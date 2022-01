Ex-Regionalliga-Spieler schafft Sprung in Profi-Fußball

Ein früherer Spieler aus der Fußball-Regionalliga West spielt ab sofort in einer Profiliga. Er steht jetzt bei einem MLS-Klub unter Vertrag.

Über einen eher ungewöhnlichen Weg hat Jasper Löffelsend den Sprung in den Profifußball gemeistert. Der gebürtige Kölner, der einst unter anderem für den SV Straelen und Bonner SC in der Regionalliga West spielte, wurde vom US-amerikanischen Erstligisten Real Salt Lake unter Vertrag genommen.

Beim Draft - hier dürfen die Vereine der MLS der Reihe nach Nachwuchsspieler aussuchen, die in der Regel von einer Universität kommen - wurde er von Salt Lake in der dritten Runde gewählt. Löffelsend ist seit Sommer 2020 in den USA unterwegs. Seither hatte er für die Panthers an der University of Pittsburgh gespielt.





In Til Zinnhardt, Jan Hoffelner, Leon Krapf, Marcel Meinzer und Milo Yosef standen noch fünf weitere deutsche Spieler zur Auswahl, die aber nicht gedraftet wurden - im Gegensatz zu Löffelsend.

Früherer Bundesliga-Stürmer bald Teamkollege von Löffelsend

Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wird bei Real Salt Lake unter anderem an der Seite des früheren Bundesliga-Stürmers Bobby Wood (unter anderem Hamburger SV, Hannover 96) spielen. Der Verein hat seine Heimat in Salt Lake City. Das ist die Hauptstadt des Bundesstaates Utah mit knapp 200.000 Einwohnern. Vergangene Saison erreichte Real Salt Lake das Halbfinale der Playoffs um den Titel.

Die neue MLS-Saison startet Ende Februar. Dann beginnt für Löffelsend, der neben Straelen und Bonn auch für den TV Herkenrath, Hennef 05 und FC Wegberg-Beeck im Einsatz war und die Erfahrung von 21 Partien in der Regionalliga West sowie 35 Spielen in der Mittelrheinliga mitbringt, das Abenteuer Profifußball.