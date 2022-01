Im Ausland: Daniel Farke steht kurz vor einem neuen Trainer-Engagement

Das Warten hat für Daniel Farke wohl schon wieder ein Ende. Erst im November 2021 wurde der Trainer seinen Job bei Norwich City los. Nun steht er vor einem neuen Engagement.

Erst am 6. November 2021 wurde Daniel Farke von seinen Aufgaben beim Premier-League-Klub Norwich City entbunden. Gut zwei Monate später steht der Fußballlehrer, der aus Steinhausen stammt, kurz vor einem neuen Engagement.

Wie das russische Portal "championat.com" und auch Bezahlsender "Sky" berichten, steht Farke mit seinem Trainerteam kurz vor der Unterschrift bei FK Krasnodar - aktuell Tabellenfünfter in der russischen "Premier Liga". Der Klub sucht für den entlassenen Viktor Goncharenko einen Nachfolger. Die bekanntesten Krasnodar-Spieler dürften Kapitän Grzegorz Krychowiak, polnischer Nationalspieler, der einst auch beim FC Sevilla und Paris St. Germain unter Vertrag stand, sowie Jhon Cordoba, den die Fans noch aus der Bundesliga im Trikot des 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und Hertha BSC kennen werden, sein.

Farke (45) war 2017 von Borussia Dortmunds Reserve nach England gewechselt und seither zweimal mit Norwich City in die Premier League aufgestiegen. Fast viereinhalb Jahre verbrachte der Trainer in Norwich. In 208 Spielen mit City kann er auf einen Punkteschnitt von 1,5 Zählern pro Partie verweisen. Vor seinem Engagement beim BVB II und Norwich City trainierte der einstige BWL-Student Farke den SV Lippstadt 08.