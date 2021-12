Ex-Schalker Donis Avdijaj: „Ich will es meinen Kritikern beweisen“

Donis Avdijaj will seine Karriere in Österreich wieder in Schwung bringen. Im Interview mit der WAZ spricht er über sein Image, Kritik und seine Verwandlung.

Der ehemalige Schalke-Profi Donis Avdijaj will den Stempel des Problemprofis endgültig loswerden. „Ich kann mein Image nur verändern, indem ich auf dem Platz langfristig gute Leistungen zeige“, sagte der inzwischen 25 Jahre alte Offensivspieler im Interview mit der WAZ. „Dann sehen die Leute vielleicht nicht mehr nur meine Fehler.“

Bei seiner insgesamt neunten Station im Profifußball, dem österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg, läuft es für Avdijaj sportlich wieder besser. In zehn Ligaspielen kommt er auf drei Tore und eine Vorlage. „Ich habe in meinem persönlichen Umfeld einiges verändert und lebe nun deutlich professioneller“, sagte Avdijaj.

Mittel- bis langfristig ist eines meiner großen Ziele die Rückkehr in die Bundesliga Donis Avdijaj

Das einstige Top-Talent der Schalker gibt an, seine Ernährung komplett umgestellt zu haben und regelmäßig Extra-Fitnesseinheiten absolviert. So habe er in den vergangenen Monaten rund sieben Kilo abgenommen: „Der alte Donis hat sich nur auf sein Talent verlassen, der neue Donis kombiniert Talent mit harter Arbeit.“

Ein großes Ziel des Deutsch-Kosovaren ist es, schon bald wieder in Deutschlands Top-Liga zu spielen. „Mittel- bis langfristig ist eines meiner großen Ziele die Rückkehr in die Bundesliga“, erklärte er. Für Schalke lief er in der Saison 2016/17 bereits neunmal (zwei Tore) in der Bundesliga auf.

