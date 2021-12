International: 7:0-Kantersieg für Anderlecht – Raman trifft doppelt

Beim RSC Anderlecht hat Benito Raman mit einem schnellen Doppelpack für Aufsehen gesorgt. Dennoch findet der Ex-Schalker sich aktuell regelmäßig auf der Bank wieder.

Der RSC Anderlecht hat sich mit einem Schützenfest aus dem Jahr 2021 verabschiedet. Gegen Schlusslicht Beerschot VA gab es einen 7:0-Auswärtssieg. Auch Ex-Schalker Benito Raman hatte jede Menge Grund zur Freude.

Schon zur Halbzeit führte das Team des ehemaligen Weltklasse-Innenverteidigers Vincent Kompany mit 3:0. Unter anderem hatte FC-Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee getroffen (35.). Dazu musste Ex-Stuttgarter Raphael Holzhauser auf Seiten der Gastgeber nach einer Roten Karte vorzeitig duschen gehen.

Doppelpack in nur zehn Minuten

Beim Stand von 4:0 durfte dann auch Raman ran. Der Mann, der vor der Saison für drei Millionen Euro von den Schalkern kam, wurde in der 58. Minute eingewechselt und wusste seine Chance zu nutzen. Dem Belgier gelang innerhalb von zehn Minuten ein Doppelpack (63./68.). Vielleicht spült ihn das im neuen Jahr wieder in die Startelf.

Dass Raman sich dort in den letzten Wochen nicht wiederfand, hat er sich wohl selbst zuzuschreiben. An den ersten 15 Spieltagen stellte Kompany ihn noch neun Mal von Anfang an auf, brachte ihn dazu sechs Mal von der Bank. Raman dankte es ihm mit vier Treffern und zwei Vorlagen.

Raman fliegt mit Tätlichkeit aus der Startelf

Beim 1:1 gegen den KV Kortrijk ließ sich der Mittelstürmer in der 60. Minute dann aber zu einer Tätlichkeit hinreißen. Die kostete ihn nicht nur drei Spiele, die er gesperrt fehlte, sondern scheinbar auch seine Chancen auf einen Stammplatz. In den vergangenen fünf Spielen kam Raman nur von der Bank. Seine Ausbeute ist dabei mit drei Treffern und zwei Vorlagen in nur 146 Spielminuten beeindruckend. Dennoch scheint sich Kompany auf die beiden Leihstürmer Christian Kouame und Zirkzee festgelegt zu haben.

Auch mit Raman als Joker schiebt sich Anderlecht durch den Kantersieg zumindest vorerst an Royal Antwerpen vorbei auf Platz drei. Der 34-malige Meister wartet seit 2017 auf den nächsten Ligatitel. Aktuell beträgt der Rückstand zur Spitze neun Punkte. Tabellenführer ist weiterhin der Zweitligameister der letzten Saison Royale Union Saint Gilloise. Dort sorgt der Ex-Meppener Deniz Undav als führender in der Torjägerliste für Aufsehen.