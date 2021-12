Der VfL Bochum spielt zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder in der 1. Liga. Auch Vitaly Janelt ist erstklassig – allerdings in England.

Seit Oktober 2020 steht Vitaly Janelt beim FC Brentford unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte vom damaligen Zweitligisten VfL Bochum auf die Insel. In seiner ersten Saison stieg er mit dem englischen Klub direkt in die Premier League auf. Es war eine absolute Mammut-Spielzeit, in der Janelt satte 47 Pflichtspiele bestritt.

Seinen größten Moment hatte der 23-Jährige beim Halbfinalrückspiel der Championship Playoffs. Gegen den FC Bournemouth – das Hinspiel verlor Brentford 0:1 – erzielte Janelt in der 50. Minute mit einem Linksschuss aus rund 20 Metern das 2:1 für das Team von Erfolgstrainer Thomas Frank. Das Spiel endete 3:1, das Finalticket war gebucht und im legendären Wembley Stadion sicherte sich der Klub mit einem 2:0-Erfolg gegen Swansea City den Aufstieg in die Premier League.

Brentford überrascht in der Premier League

Viele Experten tippten den Verein aus London prompt als Abstiegskandidaten. Der Etat gehört zu den geringsten der Liga und auch einige Spieler haben noch nie zuvor auf diesem Niveau gespielt. Doch bislang strafen "The Bees" ihre Kritikern Lügen und spielen eine mehr als ordentliche Saison. Nach 16 Partien hat Brentford 20 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz zwölf. Die Highlights waren das 3:3-Remis gegen den FC Liverpool - Janelt traf zum zwischenzeitlichen 2:2 - und ein 2:0-Derbysieg gegen den FC Arsenal.

Er ist super. Was ein Spieler, was eine Mentalität. Er arbeitet so hart, ist gut am Ball. Thomas Frank schwärmt von Vitaly Janelt.

Der 23-jährige Ex-Bochumer ist bei den Engländern ein absoluter Leistungsträger im Mittelfeld und absolvierte bislang 13 Liga-Spiele. Bei den Fans ist er aufgrund seiner intensiven, ehrlichen Spielweise beliebt und auch sein Coach lobte den gebürtigen Hamburger bereits in den höchsten Tönen. "Ich denke, dass sie ihn in Deutschland 'Die Maschine' nennen! Er ist super. Was ein Spieler, was eine Mentalität. Er arbeitet so hart, ist gut am Ball. Genau das, was ich von einer Nummer sechs erwarte", schwärmte Frank.

Janelt war im Januar 2017 zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig zum VfL Bochum gewechselt. Anderthalb Jahre später wurde er fest verpflichtet. 62 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen) bestritt der Mittelfeldspieler an der Castroper Straße, 54 davon für die Profis.

Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Beim FC Brentford besitzt der zweikampfstarke Deutsche noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2024. Sein Marktwert ist laut "transfermarkt.de" in den vergangenen zwölf Monaten in die Höhe geschossen. Mittlerweile ist er zehn Millionen Euro wert.