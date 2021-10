Schalke-Leihgabe: Kabak rauscht zweitem Abstieg entgegen

Für Schalke-Leihgabe wirkt der Profisport aktuell vermutlich wie ein nicht enden wollender Albtraum. Er schlittert seinem zweiten Abstieg in Serie entgegen.

Abwehrspieler Ozan Kabak steht vor seinem zweiten Abstieg in Serie. Zwar war er im letzten Jahr in der Rückserie bereits vom Bundesligisten FC Schalke an den FC Liverpool ausgeliehen. Doch in der desaströsen S04-Hinrunde war er Kadermitglied.

Im Sommer sollte mit einem Wechsel zu einem Topklub alles anders und besser werden. Doch der Innenverteidiger fand keinen Verein, der gewillt war, eine zweistellige Millionenablöse auf den Tisch zu legen. Daher wechselte der 13-malige türkische Nationalspieler auf Leihbasis zu Premier-League-Aufsteiger Norwich City - für kolportierte vier Millionen Euro Leihgebühr.

Doch bei der von Daniel Farke trainierten Mannschaft will einfach nichts klappen. Am Sonntag gab es eine 1:2-Pleite gegen Leeds United. Im zehnten Match die achte Niederlage. Zwei Punkte, kein Sieg, das ist die bittere Bilanz nach zehn Begegnungen für den Aufsteiger.

Das rettende Ufer ist bereits acht Punkte entfernt. Es sieht bereits früh in der Saison düster aus für den 21-jährigen Kabak und Norwich. Die Mannschaft wirkt wie ein hoffnungsloser Fall, erst drei erzielte Treffer sprechen eine klare Sprache. 25 Mal rappelte es schon im eigenen Tor. .

Somit scheint sich Norwich City zu einer Fahrstuhlmannschaft zu entwickeln. Farke, 2017 von Borussia Dortmunds Reserve gekommen, führte Norwich 2019 in die Premier League. Ein Jahr später folgte der direkte Wiederabstieg, im vergangenen Sommer ging es gleich wieder hoch. Nun droht erneut der Gang in die 2. Liga. Und für Kabak, der beim 1:2 gegen Leeds United 90 Minuten auf dem Feld stand, der zweite Abstieg in Serie.