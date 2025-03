Die Frauen des VfL Bochum holen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Punkt in der 2. Bundesliga. Damit müssen sie gut leben.

Die Frauen des VfL Bochum hatten etwas gutzumachen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der 2. Bundesliga sollte die Negativ-Serie beim SC Sand ein Ende finden. Wieder hatte VfL-Trainerin Kyra Malinowski ein Spiel voller Kampf erwartet. Den nahmen die Bochumerinnen auch an – ein Sieg sprang dabei aber nicht heraus. Am Ende konnten sie sich nach dem 1:1 (1:0)-Unentschieden aber immerhin mal wieder über einen Punktgewinn freuen.

Der Start gelang schon mal nach Maß. Nach einem weiten Schlag herrschte Verwirrung in der Sand-Abwehr, an deren Ende Anna Marques an den Ball kam und durch die Beine von FC-Torhüterin Jule Baum den Ball ins Tor bugsierte (2.).

In der Folge waren die Bochumerinnen aber mehr mit der Abwehrarbeit beschäftigt. Sand drängte auf den Ausgleich, auch wenn die klaren Torchancen zunächst ausblieben. Dem VfL gelang es in dieser Phase kaum mal für Entlastung zu sorgen. Besuche in der gegnerischen Hälfte hatten Seltenheitswert. Der VfL hielt den Offensivbemühungen der Gastgeberinnen aber stand und ging mit der Führung in die Pause.

Mit einer Riesenmöglichkeit für die Bochumerinnen begann die zweite Hälfte. Kurz darauf tanzte Marques durch die Abwehrreihe, fand in der Mitte aber keine Abnehmerin. Malinowski schien in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Den Ausgleich konnte sie dadurch aber auch nicht verhindern. Sand verwandelte einen Hand-Elfmeter sicher (61.). Das war nach den Spielanteilen bis dahin verdient.

Auch danach spielten nur noch die Gastgeberinnen. Vom VfL kam nichts mehr. Ein geordneter Spielaufbau war nicht zu erkennen, das ständige Verteidigen hatte wohl Körner gekostet. Erst nach fast 40 Minuten kam der VfL durch Marques doch mal wieder zu einem Abschluss. Ihr Weitschuss landete aber in den Armen der Sand-Torhüterin (89.).

Auf der Gegenseite rettete Kari Närdemann in der Nachspielzeit mit einem starken Reflex noch das Unentschieden.

Für den VfL Bochum geht es nach der Länderspielpause in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach weiter (13. April, 14 Uhr).

So spielten sie:

VfL: Närdemann, Haase, Wilhelm, Moczarski, Hoppius, Heinen, Freutel, Fölsing, Marques, Angerer (87. Übing), Wenzel

Tore: 0:1 Marques (2.), 1:1 (61./Elfm.)

Schiedsrichterin: Alessia Jochum