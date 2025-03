Die Frauen des VfL Bochum haben gegen den 1. FC Nürnberg (2:3) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Kontakt nach oben reißt etwas ab.

Letztes Wochenende (23. März) verloren die Frauen vom VfL Bochum in der 2. Frauen-Bundesliga beim Spitzenreiter aus Nürnberg mit 2:3. Besonders bitter: Bereits nach acht Minuten stand es durch den Doppelpack von Mara Wilhelm früh 2:0 für die Bochumerinnen.

„Wir sind mit den zwei schnellen Toren überragend ins Spiel gekommen und haben Nürnberg damit etwas verunsichert. Wir waren sehr präsent und haben die Räume sehr eng gemacht“, sagt Cheftrainerin Kyra Malinowski zur guten Anfangsphase.

Doch auch die Nürnbergerinnen erzielten zwei Treffer in kürzester Zeit (43. und 45+1). Lange sah es danach aus, als würde dies der Entstand sein, doch in der Nachspielzeit erzielten die Gastgeber den Siegtreffer.

„Das war heute ein Spiel mit einem sehr bitteren Ende für uns. Wir haben heute mit Herz und mit allem, was wir hatten, verteidigt. Im letzten Augenblick waren wir aber in dieser einen Situation nicht ganz da und Nürnberg macht den Führungstreffer“, ärgerte sich Malinowski.

Sie erklärte weiter: „Wir hätten heute mehr verdient und ein Punkt wäre auch gerecht gewesen. Die Leistung, die die Mädels heute in das Spiel gesteckt haben, hätte sich bezahlt machen müssen.“

Durch die späte Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg verpassen es die Frauen vom VfL Bochum, unmittelbar an den Aufstiegsplätzen dranzubleiben. Besonders da die direkte Konkurrenz punkten konnte.

Kurz vor dem Rückrundenauftakt sprach Malinowski mit RS über einen Aufstieg: „Das Ziel ist, dass wir kurz- oder mittelfristig in die 1. Frauen-Bundesliga aufsteigen. Ob das jetzt im ersten Jahr nach dem Aufstieg aus der Regionalliga gelingt, wird die Rückrunde zeigen. Wir wollen das Bestmögliche erreichen und schauen mal, wo wir am Ende stehen.“

An der Spitze der 2. Frauen-Bundesliga hat sich mittlerweile ein Zweikampf ergeben. Doch es gibt drei direkte Aufsteiger in die 1. Liga. Der SV Meppen auf dem dritten Platz ist weiterhin in Reichweite. Vier Punkte trennt die VfL-Frauen auf Rang vom vom ersten Aufstiegsplatz. Auch wenn die Trainerin kein Aufstiegsdruck hat, bleibt sie dennoch optimistisch, was die nächsten Wochen angeht.

„Wir müssen und können auf der Leistung von heute aufbauen. So, wie wir uns heute präsentiert haben, vor allem auch so geschlossen, wie wir heute aufgetreten sind, werden wir in der nächsten Zeit definitiv wieder punkten“, lobte sie.

Nur noch sieben Partien stehen aus. Als nächstes erwartet die VfL-Frauen erneut ein Auswärtsspiel, es geht zum SC Sand. Diese stehen auf dem sechsten Tabellenplatz unmittelbar hinter Bochum - nur ein Punkt trennt die Teams. Eine richtungsweisende Partie.