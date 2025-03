Frauen: Schalke und BVB im Gleichschritt - alles wartet auf den 27. April

Schalke und der BVB schießen sich in der Frauen-Westfalenliga für das Derby Ende April warm. Hier wird wohl der Aufstieg entschieden.

Es bleibt auch nach dem 19. Spieltag der Frauen-Westfalenliga dabei: Die Frauen von Borussia Dortmund und dem FC Schalke geben sich keine Blöße.

Der Aufstieg in die Regionalliga wird sich zwischen den beiden Revier-Rivalen entscheiden. Schalke ist noch ungeschlagen, musste sich aber dreimal die Punkte teilen, der BVB verlor nur am ersten Spieltag - gewann sonst außer dem Derby gegen Schalke alle Partien.

Auch an diesem Spieltag gab es wieder klare Siege. Der BVB legte bereits am Freitag vor und bezwang den SV Germania Hauenhorst im Stadion Rote Erde mit 5:1 (3:0). Nach 35 Minuten erzielte Dana Marquardt das 1:0 - der Bann war gebrochen. Am Ende wurde es ein souveräner Heimsieg.

In der kommenden Woche treten die Frauen von Borussia Dortmund am Sonntag (15 Uhr) beim SV Oesbern an.

Der FC Schalke wollte am Sonntag nachlegen - und auch das gelang. Trainer Stefan Colmsee sagte im Vorfeld. „Wir haben gute Erinnerungen an das Hinspiel (5:0, Anmerkung der Redaktion) und daran wollen wir anknüpfen. Jedes Spiel fängt wieder bei 0:0 an und unser klares Ziel ist der Sieg in Werther. Wir wollen die drei Punkte mitnehmen und somit den Druck auf den Tabellenführer weiter aufrecht halten."

Den Worten des Trainers ließ das Team beim 5:0 Taten folgen. Zumindest nach der Pause, denn in den ersten 45 Minuten fiel kein Tor. Dann schossen Pia Beyer, Dilara Soley Deli (2), Michelle Büning und Celina Jürgens das 5:0 heraus.

Für die Schalke-Frauen geht es am Samstag (29. März, 17 Uhr) gegen den SV Fortuna Freudenberg weiter. Doch die beiden Mannschaften interessiert bei der aktuellen Überlegenheit nur ein Termin wirklich.

Der 23. Spieltag. Am 27. April (15 Uhr) steigt das große Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. Nach dem 0:0 im Hinspiel steht nach aktuellem Stand der S04 etwas mehr unter Druck. Denn die königsblauen Damen müssen gewinnen, wenn sie den einen Punkt Rückstand aufholen wollen.