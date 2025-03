Die Frauen von Schalke 04 und dem BVB liefern sich in der Westfalenliga einen Zweikampf um den Aufstieg. Wer kann diesen am Ende für sich entschieden?

Das Meisterschaftsrennen in der Frauen-Westfalenliga ist weiterhin spannend. Die Frauenteams vom BVBund vom FC Schalke 04 schenken sich nichts. Beide feierten am vergangenen Wochenende (16. März) erneut einen Sieg und marschieren weiter durch die Liga.

Die Dortmunder Frauen legten am 18. Spieltag vor. Auswärts bei Arminia Bielefeld II feierte man einen 9:0-Kantersieg. Bereits zur Pause führten der BVB mit 5:0. Auch in Halbzeit überzeugte Dortmund: Kapitänin Marie Grothe schnürte den Dreierpack. Durch den deutlichen Sieg verbesserte das Team sein Torverhältnis und erarbeitete sich einen Vorteil gegenüber den dichten Verfolgerinnen aus Gelsenkirchen.

Thomas Sulewski, Trainer der BVB-Frauen, war nach der Partie rundum zufrieden mit der Leistung seines Teams. Sie können somit weiterhin die Tabellenspitze verteidigen.

Die Frauen des FC Schalke 04 absolvierten am vergangenen Wochenende ein Heimspiel gegen den Herforder SV Borussia Friedenstal. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten feierte man einen souveränen 4:0-Sieg.

Trotz des klaren Ergebnisses kritisierte Trainer Stefan Colmsee die Leistung seines Teams: „Wir hatten eine Steigerung zu letzter Woche, dennoch müssen wir noch besser werden. Es kommen noch viele Spiele." Er resümierte: "Herford hat heute alles reingeworfen und gut verteidigt. Ich bin froh, dass wir hintenraus noch ein paar Tore machen konnten. Am Ende ist es ein 4:0, was dem Spielverlauf entspricht.“

Schalkes Stärke: Die Defensive steht stabil. In den letzten fünf Begegnungen musste Keeperin Julia Matuszek nicht einmal hinter sich greifen. Die Königsblauen sind also nicht nur weiter ungeschlagen und bauen ihre Siegesserie von nun acht Spielen in Folge aus, sondern starten nun auch eine Serie mit weißer Weste in der Defensive.

Da Fortuna Freudenberg eine überraschend deutliche 0:6-Niederlage gegen ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld hinnehmen musste, ist der Kontakt nach oben abgebrochen. Mit einem Rückstand von zwölf Punkten auf den zweiten Platz hat sich nun endgültig ein Zweikampf um die Meisterschaft ergeben.

Da sowohl die Frauen des BVB als auch die Frauen von Schalke weiter im Gleichschritt einen Sieg nach dem anderen feiern, bleibt das Aufstiegsrennen spannend.

Das Schalker Frauenteam ist weiterhin der erste Verfolger auf die führenden Dortmunderinnen. Nur ein Punkt trennen die beiden Kontrahenten voneinander. Am Ende kann jedoch nur ein Teams in die dritthöchste Spielklasse, die Regionalliga West, aufsteigen.