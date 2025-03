Die Frauen mussten in der 2. Bundesliga nach zuletzt zwei Siegen in Serie einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Hamburger SV verlor man mit 1:2 (0:2).

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge mussten die Frauen des VfL Bochum am 18. Spieltag der 2. Bundesliga eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV einstecken. Der HSV zog damit auch in der Tabelle an den Bochumerinnen vorbei, die nun auf Platz fünf liegen.

Die Gäste aus Hamburg nutzten dabei gleich ihre erste Gelegenheit und gingen durch Christin Meyer in Führung (12.)."Wir haben uns in der ersten Halbzeit mit Ball nicht genug zugetraut", sagte VfL-Cheftrainerin Kyra Malinowski gegenüber den Vereinsmedien. "Die zweiten Bälle haben wir nicht eingesammelt bekommen und unsere Abstände zueinander waren zu groß. Hamburg stand sehr kompakt. Uns war bewusst, dass das die Herausforderung sein würde."

Nach einem Standard erhöhte der HSV durch Victoria Schulz (33.). "Da waren wir nicht aufmerksam genug", meinte Malinowski. Zwar fand ihre Mannschaft im zweiten Durchgang besser ins Spiel, konnte aber nicht wirklich zwingende Torchancen kreieren. Der Anschlusstreffer von Anna Marques (87.) ließ die VfL-Frauen am Ende noch etwas hoffen, kam aber letztendlich zu spät.

"Da waren wir mutiger und griffiger", konnte Bochums Trainerin den zweiten 45 Minuten noch etwas Positives abgewinnen. Dennoch lautete ihr Fazit: "Die Zuschauer hätten sich von beiden Seiten bestimmt ein bisschen mehr Qualität gewünscht, beide Mannschaften waren sehr vorsichtig."

Weiter geht es für den VfL Bochum am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel. Dann müssen die Bochumerinnen die Reise zum Spitzenreiter 1. FC Nürnberg antreten (Sonntag, 23. März, 14 Uhr).

So spielten sie:

VfL: Närdemann - Haase, Wilhelm (62. Vogel), Moczarski, Hoppius, Heinen, Freutel, Karwatzki (72. Uebing), Marques, Angerer, Wenzel

Tore: 0:1 Meyer (12.), 0:2 Schulz (33.), 1:2 Marques (87.)

Schiedsrichterin: Anke Hölscher