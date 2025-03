Die Frauen von Schalke 04 und Borussia Dortmund liefern sich in der Westfalenliga ein enges Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Fällt die Entscheidung im Derby?

In der Frauen Westfalenliga liefern sich der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ein sehr enges Rennen um die Meisterschaft. An der Spitze hat sich ein Zweikampf ergeben. Nur ein Punkt trennt beide Teams.

Allerdings bewegen sich die Mannschaften im Gleichschritt. Seit Monaten verzeichnete keine der beiden mehr eine Niederlage oder ein Remis. Die Schalkerinnen mussten sogar noch keine einzige Niederlage in der laufenden Saison 2024/25 hinnehmen.

In der vergangenen Partie trafen die Schalker Frauen zu Hause auf die DJK Grün-Weiß Amelsbüren. Schon im Vorfeld zeigt sich S04-Trainer Stefan Colmsee überzeugt von dem Auftreten seiner Akteurinnen auf dem Feld in den letzten Partien und ging diese nun dementsprechend optimistisch an: „Wir wollen weiter unser Spiel auf den Platz bringen und die Partie gegen Amelsbüren erfolgreich gestalten. Nach dem Sieg in Minden gilt es jetzt in den Meisterschaftsrhythmus zu kommen."

Das Aufeinandertreffen entschied man schließlich mit 2:0 für sich. Trotz eines weiteren Erfolges war der Coach nicht vollständig zufrieden mit der gezeigten Leistung: „2:0 gewonnen, das ist, was zählt. Wir haben die Serie ausgebaut. Ich freu mich für Dilara Deli, die ihr erstes Tor für uns geschossen hat. Die Spielweise war heute nicht gut, das können wir deutlich besser. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und hatten sehr viel Hektik in unseren Aktionen“, lautete sein Fazit.

Zwar verzeichnet man beim BVB in dieser Saison genau eine Niederlage, allerdings bereits im ersten Spiel. Seitdem musste man sich ebenfalls nicht mehr geschlagen geben. Am 17. Spieltag hatte auch der BVB ein Heimspiel. Man empfing die DJK Arminia Ibbenbüren.

„Es hat einfach das Tor gefehlt. Grundsätzlich war es eine sehr solide Leistung. Wir haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, standen hinten sicher und haben den Ball gut laufen lassen. Aber dann in den ersten 45 Minuten im vorderen Drittel oft die falschen Entscheidungen getroffen und kamen dadurch nicht in die Chancen, die wir uns erhofft hatten", lautete das Fazit von Trainer Thomas Sulewski zum ersten Durchgang. Nach Ende der zweiten Hälfte sah es dann aber besser aus. Drei Tore konnte sein Team noch erzielen.

Nicht nur bei den permanenten Siegen befindet man sich im Gleichschritt. Beide Teams teilen sich die Gemeinsamkeit, dass sie den Durchmarsch von der Kreisliga bis zur Westfalenliga geschafft haben. Doch dort soll der Durchmarsch nicht enden - beide wollen weiter nach oben. In die Regionalliga West wird am Ende allerdings nur der Meister aufsteigen.

Momentan hat der BVB die Nase leicht vorn vor ihren Verfolgerinnen aus Gelsenkirchen. Wenn es bei beiden Teams so erfolgreich weitergeht, könnte eventuell das direkte Duell für eine Entscheidung sorgen. Dieses findet Ende April statt – kurz vor dem Ende der Saison.

Erst in dieser Saison gab es das erste Revierderby zwischen den Frauenteams von Schalke und Dortmund. 3000 Zuschauer verfolgten die Begegnung im Parkstadion, in welchem man sich mit 0:0 trennte.