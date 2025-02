Thomas Sulewski hat die BVB-Frauen in die Westfalenliga geführt. Im Sommer ist Schluss, denn die gestiegene Professionalität erlaubt es nicht, mehrere Posten gleichzeitig zu bekleiden.

Stühlerücken bei den Frauen von Borussia Dortmund, die in der Westfalenliga um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen - es entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Rivalen Schalke 04.

Am Ende der Saison würde sich BVB-Trainer Thomas Sulewski gerne mit dem vierten Aufstieg von seinem Posten verabschieden. Denn klar ist: Er wird in der neuen Spielzeit 2025/26 nicht mehr Coach der BVB-Frauen sein. Für diese Position verpflichtete der BVB den Erfolgstrainer der SGS Essen, Markus Högner.

Sulewski wird ab der kommenden Saison neue Aufgaben beim BVB übernehmen. Seit 2021 ist Sulewski Trainer der ersten BVB-Frauenmannschaft und hat großen Anteil an den ersten Meilensteinen des Frauenfußballs beim BVB. Der 34-Jährige führte das Team zu drei Aufstiegen, von der Kreisliga A bis in die Westfalenliga, und gewann darüber hinaus mit seinen Spielerinnen dreimal in Serie den Kreispokal.

Seit 2023 fungiert Sulewski zudem als sportlicher Koordinator der Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball. Aufgrund der zunehmend gewachsenen Professionalität und Aufgaben der Abteilung sind beide Funktionen inzwischen nicht mehr miteinander vereinbar. Im Sommer 2025 wird Sulewski deshalb die Position des Nachwuchskoordinators der BVB-Frauen übernehmen.

Svenja Schlenker, BVB-Abteilungsleiterin Frauenfußball, betont: „Die Saison ist für beide Vereine noch spannend. Essen und wir haben ambitionierte Ziele, die wir unbedingt erreichen wollen. Uns war es wichtig, den Trainerwechsel bereits zu diesem Zeitpunkt transparent zu verkünden, damit beide Trainer ungestört weiterarbeiten und 100 Prozent für ihre Klubs geben können. Die volle Konzentration sowohl von Thomas Sulewski als auch von Markus Högner liegt bis zum Ende der laufenden Spielzeit auf der Arbeit mit ihrer jeweiligen Mannschaft.“

Für den BVB, der am letzten Wochenende im Verbandspokal erfolgreich war, geht es in der Westfalenliga am Sonntag (15:30 Uhr) bei SuS Concordia Flaesheim in die Restrunde.