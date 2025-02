Die Frauen des VfL Bochum konnten nach der Winterpause keinen optimalen Start hinlegen. Trainerin Kyra Malinowski ist zuversichtlich, wieder in die Erfolgsspur der Hinrunde zu finden.

Der VfL Bochum ging als drittplatziertes Team in die Winterpause der 2. Frauen-Bundesliga. Damit standen die Bochumerinnen vorübergehend auf einem der Aufstiegsplätze - und das als Aufsteiger. Der Start nach der Winterpause verlief für das Team von Trainerin Kyra Malinowski jedoch nicht optimal.

Im ersten Spiel nach der Pause verlor man zu Hause gegen den abstiegsbedrohten FC Bayern II mit 0:2. Bei Eintracht Frankfurt II gelang immerhin ein Remis, womit die Frauen des VfL einen kompletten Fehlstart abwenden konnten.

„Wir haben eine sehr gute Hinserie gespielt und wollen die Leistung jetzt natürlich bestätigen. Dass da der Kopf auch ein bisschen eine Rolle spielt, wenn man seinen eigenen Erwartungen gerecht werden will, ist vollkommen normal. Ich würde die ersten beiden Spiele daher nicht überbewerten“, erklärt Malinowski die Lage.

„Wir müssen wieder in das reinfinden, was uns in der Hinserie so stark gemacht hat. Wir haben einfach gespielt und waren über 90 Minuten konzentriert.“

Woran ihre Mädels arbeiten müssen, um demnächst wieder Siege feiern zu können, weiß Malinowski: „Nicht nur bei Niederlagen, sondern ebenso bei Siegen fällt einem auf, was noch nicht so gut lief. Da ist in den beiden Spielen nichts Explizites hinzugekommen. Wir müssen zurück in die Routinen finden und mehr in unsere geplanten Abläufe kommen.“

Das Spiel bei der Eintracht war für die Teamchefin bereits ein guter Ansatz. Die Leistung und die Energie, welche sie auf dem Platz sehen konnte, gibt ihr die Zuversicht, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Im nächsten Spiel erwartet die Mannschaft die Frauen des FSV Gütersloh 2009. Besonders das Hinspiel dürfte Malinowski noch in wenig guter Erinnerung sein. Damals verlor der VfL deutlich mit 1:5. Dies bleibt bis dato gleichzeitig die höchste Niederlage der bisherigen Saison. „Wir haben mit ihnen so gesehen noch eine Rechnung offen. Auf dieses Derby sind wir alle heiß und haben Bock, die Niederlage aus dem Hinspiel wieder gutzumachen“, sagt Malinowski.

Der FSV Gütersloh befindet sich aktuell in einem Negativlauf. Die letzten fünf Spiele gingen verloren, wodurch sie in den Abstiegskampf reingerutscht sind. Malinowski unterschätzt den nächsten Gegner jedoch nicht. „Gütersloh wird hochmotiviert sein. Trotz der aktuellen Tabellensituation hat die Mannschaft viel Qualität. Besonders im Umschaltspiel müssen wir hellwach sein.“

Ein Blick auf die Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga verrät: Die Situation ist aktuell eng. In der Liga steigen die drei bestplatzierten Teams direkt auf. Bis zum dritten Platz ist es für den VfL nur ein Zähler.

„Das Ziel ist, dass wir kurz- oder mittelfristig in die 1. Frauen-Bundesliga aufsteigen. Ob das jetzt im ersten Jahr nach dem Aufstieg aus der Regionalliga gelingt, wird die Rückrunde zeigen. Uns macht die gesamte Saison schon stark, nicht so viel nachzudenken, was passieren könnte. Daher schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen das Bestmögliche erreichen und schauen mal, wo wir am Ende stehen“, betont Malinowski.